LG Ad Solutions 結盟 Taboola，將電視廣告影響力轉化為開放網路實質成效

04 12月, 2025, 11:00 CST
推出全新「Performance Enhancer」解決方案
串聯全球優質連網電視 (CTV) 曝光與數位轉換數據，助廣告主掌握全消費旅程的投資報酬率
香港2025年12月4日 /美通社/ -- 全球成效廣告領導者 Taboola 今日宣布與 LG Ad Solutions 達成合作，推出全新解決方案「Performance Enhancer」，旨在將優質的電視廣告曝光與可測量的數位成效無縫串聯，填補兩者之間的斷層。
廣告主看重電視廣告無可比擬的觸及廣度與影響力，因而持續投入資源。如今，他們更能將這份價值直接轉化為可測量的實質成效。「Performance Enhancer」提供全球性的端對端成效導向解決方案，全面涵蓋連網電視(CTV)及所有其他數位通路。
LG Ad Solutions 總裁 Serge Matta 表示：「這項合作為品牌打造了一個連結更緊密、成效更透明的的媒體生態。透過將廣告活動從 Smart TV 延伸至優質的數位環境，品牌能提升網站流量與轉換、鎖定更可能採取行動的受眾，並驗證 CTV 投資的實際成效。這將使媒體規劃更有效率、更容易衡量成效，且整合度更高。」
Performance Enhancer 結合 LG Ad Solutions 以第一方 ACR（Automatic Content Recognition）資料建立的受眾洞察，以及 Taboola 旗下成效型廣告平台 Realize 的技術與眾多數位廣告版位，協助廣告主：
- 擴大影響力：將 LG Ad Solutions 的廣告活動從 Smart TV 延伸至數千家可信賴之新聞媒體網站，提升網站造訪與轉換。
- 優化 CPA：針對最可能採取行動的潛在受眾進行優化，觸及高轉換意向族群。
- 量化 ROI：將網站造訪、互動與後續轉換直接歸因至電視曝光。
- 提升效率：整合跨平台成效衡量，協助品牌強化未來媒體規劃並解決媒體破碎化問題。
Taboola 執行長 Adam Singolda 表示：「LG Ad Solutions 持續讓其電視螢幕成為品牌與受眾建立深度連結的重要場域。他們的大規模覆蓋、可信賴的品牌，以及大量免費 CTV 內容，為廣告主創造了更多機會來規模化的觸及消費者。透過這次合作，我們將大螢幕在行銷漏斗上層的品牌認知影響力，與開放網路在中下層漏斗的精準成效完美結合，協助廣告主把 CTV 品牌認知效益與可衡量成果有效串接，進而創造更高價值與成長。」
關於 LG Ad Solutions
LG Ad Solutions（註冊名 Alphonso Inc.）是全球領先的聯網電視（CTV）與跨螢幕進階廣告方案提供者，致力於打造品牌與受眾之間的深度連結。憑藉著遍布全球的大量 LG 智慧電視，為廣告主與內容創作者提供廣泛觸及與精準互動，於家庭最大螢幕中實現高效溝通。
關於 Realize
Realize 是業界唯一突破搜尋和社群媒體界線的成效型廣告平台，運用 Taboola 獨特的廣告版位、第一方數據和頂尖的 AI 人工智慧，為廣告主大規模實現廣告成果。它為廣告主提供了簡便高效的方式，讓他們在全球最大、最受信任的內容媒體、移動裝置設備商（OEM）和 APP 應用程式的各種廣告版位上投放成效型廣告。
關於 Taboola
Taboola 成立於 2007 年，總部位於美國紐約，2021 年在美國那斯達克（NASDAQ）成功掛牌上市。2025 年，Taboola 推出業界首創的成效型廣告平台 Realize，結合獨家第一方數據、AI 驅動的優化技術以及多元的廣告版位，為廣告主打造以轉換為核心的行銷解決方案，專注於「考慮」至「行動」的關鍵轉化階段，協助企業擴大成長並達成可衡量的行銷成效。
目前，全球已有數萬家企業透過 Realize 進行廣告投放，觸及超過 6 億每日活躍用戶，涵蓋包括 NBC News、Yahoo 、Apple News 等全球優質內容媒體與版位。同時，三星、小米等知名行動裝置品牌亦採用 Taboola 的先進技術擴展用戶觸及並提升營收表現。
Taboola 旗下擁有多元品牌組合，包括成效型廣告平台 Realize、內容推薦服務 Taboola News、電商聯盟行銷平台 Connexity，以及內容變現工具 Skimlinks，全面協助企業在數位生態中實現永續成長。
