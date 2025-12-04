LG Ad Solutions 結盟 Taboola，將電視廣告影響力轉化為開放網路實質成效

LG Ad Solutions 總裁 Serge Matta 表示：「這項合作為品牌打造了一個連結更緊密、成效更透明的的媒體生態。透過將廣告活動從 Smart TV 延伸至優質的數位環境，品牌能提升網站流量與轉換、鎖定更可能採取行動的受眾，並驗證 CTV 投資的實際成效。這將使媒體規劃更有效率、更容易衡量成效，且整合度更高。」

Performance Enhancer 結合 LG Ad Solutions 以第一方 ACR（Automatic Content Recognition）資料建立的受眾洞察，以及 Taboola 旗下成效型廣告平台 Realize 的技術與眾多數位廣告版位，協助廣告主：

擴大影響力：將 LG Ad Solutions 的廣告活動從 Smart TV 延伸至數千家可信賴之新聞媒體網站，提升網站造訪與轉換。

優化 CPA：針對最可能採取行動的潛在受眾進行優化，觸及高轉換意向族群。

量化 ROI：將網站造訪、互動與後續轉換直接歸因至電視曝光。

提升效率：整合跨平台成效衡量，協助品牌強化未來媒體規劃並解決媒體破碎化問題。

Taboola 執行長 Adam Singolda 表示：「LG Ad Solutions 持續讓其電視螢幕成為品牌與受眾建立深度連結的重要場域。他們的大規模覆蓋、可信賴的品牌，以及大量免費 CTV 內容，為廣告主創造了更多機會來規模化的觸及消費者。透過這次合作，我們將大螢幕在行銷漏斗上層的品牌認知影響力，與開放網路在中下層漏斗的精準成效完美結合，協助廣告主把 CTV 品牌認知效益與可衡量成果有效串接，進而創造更高價值與成長。」

關於 LG Ad Solutions

LG Ad Solutions（註冊名 Alphonso Inc.）是全球領先的聯網電視（CTV）與跨螢幕進階廣告方案提供者，致力於打造品牌與受眾之間的深度連結。憑藉著遍布全球的大量 LG 智慧電視，為廣告主與內容創作者提供廣泛觸及與精準互動，於家庭最大螢幕中實現高效溝通。

關於 Realize

Realize 是業界唯一突破搜尋和社群媒體界線的成效型廣告平台，運用 Taboola 獨特的廣告版位、第一方數據和頂尖的 AI 人工智慧，為廣告主大規模實現廣告成果。它為廣告主提供了簡便高效的方式，讓他們在全球最大、最受信任的內容媒體、移動裝置設備商（OEM）和 APP 應用程式的各種廣告版位上投放成效型廣告。

關於 Taboola

Taboola 成立於 2007 年，總部位於美國紐約，2021 年在美國那斯達克（NASDAQ）成功掛牌上市。2025 年，Taboola 推出業界首創的成效型廣告平台 Realize，結合獨家第一方數據、AI 驅動的優化技術以及多元的廣告版位，為廣告主打造以轉換為核心的行銷解決方案，專注於「考慮」至「行動」的關鍵轉化階段，協助企業擴大成長並達成可衡量的行銷成效。

目前，全球已有數萬家企業透過 Realize 進行廣告投放，觸及超過 6 億每日活躍用戶，涵蓋包括 NBC News、Yahoo 、Apple News 等全球優質內容媒體與版位。同時，三星、小米等知名行動裝置品牌亦採用 Taboola 的先進技術擴展用戶觸及並提升營收表現。

Taboola 旗下擁有多元品牌組合，包括成效型廣告平台 Realize、內容推薦服務 Taboola News、電商聯盟行銷平台 Connexity，以及內容變現工具 Skimlinks，全面協助企業在數位生態中實現永續成長。

SOURCE Taboola