獅子集團控股(LGHL.US)官宣上線多幣種賬戶服務

香港2024年4月22日 /美通社/ -- 獅子集團控股有限公司(Lion Group Holding Ltd.)("獅子集團"或"該集團")(納斯達克股票代碼：LGHL)，是一家為投資者提供廣泛產品和服務的一站式交易平台運營商，以及專注於金融科技領域的創新產品開發者。該集團今日宣布采用AI技術驅動自研交易系統迭代升級，正式推出多幣種交易賬戶服務，深度圍繞AI科技賦能核心業務產品的價值深化。

基於原先傳統交易均以港元結算，本次獅子集團新上線的多幣種交易賬戶服務將支持包括離岸人民幣和美元在內的一系列貨幣的定價和結算。該系統將實時調整以適應不同的貨幣賬戶，為全球各類用戶提供更專業且更智慧化的投資工具和交易服務體驗。

此外，作為多幣種交易賬戶服務的核心優勢之一是讓投資者享受顯著的成本節省和更高的效率。例如，在衍生品領域的香港場外（OTC）股票期權板塊，外資對中國A股的投資通常容易受到匯率波動的影響，匯率波動可能會對淨回報產生重大影響。在使用新交易服務中采用離岸人民幣結算可以緩解貨幣波動，能夠極大地提升客戶財務策略的流動性和靈活性。

獅子集團控股首席執行官汪春寧(Wilson)先生表示：「金融、科技與數字化是獅子集團在金融科技領域躬身前行的三大基石。我們認為，在AI浪潮持續席卷全球的背景下，積極把握AI帶來的行業機會，為公司各項核心業務產品與服務注入AI動能。諸如此番多幣種交易賬戶服務的上線，將大幅提升相應產品的差異化競爭力與帶來更多市場增量盈利點。同時，受益於多元化發展戰略布局，獅子集團將傾力打造穩健且富有想象力的業務體系建設，為客戶提供更優質的產品體驗和服務，為股東創造有意義的價值增長。」

關於獅子集團控股

獅子集團控股有限公司(納斯達克股票代碼：LGHL)運營著一個一站式全方位的交易平台，為投資者提供廣泛的產品和服務，包括(i)總收益互換(TRS)交易，(ii)差價合約(CFD)交易，(iii)香港場外期權(OTC options)交易，以及(iv)期貨和證券經紀。此外，獅子集團擁有一支專業且經驗豐富的SPAC發起管理團隊，正在成為SPAC領域的領導者，幫助引導私營公司完成上市之旅，同時為獅子集團自身創造價值。更多信息請訪問 http://ir.liongrouphl.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款含義內的「前瞻性陳述」。獅子控股的實際結果可能與他們的預期、估計和預測有所不同，因此，您不應將這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如「期望」、「估計」、「預算」、「預測」、「預期」、「打算」、「計劃」、「可能」、「將會」、「應該」 、「相信」、「潛力」和「繼續」等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括，但不限於：我們的目標和計劃；我們擴張業務和服務的能力；我們的經營和財務狀況；對未來營收與支出變化的預計；COVID-19對我們業務的影響；行業內的競爭；政府對我們經營行業的政策與管理；全球與中國的經濟和市場環境；以及任何基於對前面因素的假設。獅子控股警告上述因素不具排他性。獅子控股告誡讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅在發布之日生效。獅子集團控股不承擔或接受任何義務或承諾公開發布對任何前瞻性陳述的更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化，但須受適用法律的約束。更多信息可以在獅子集團向美國證監會披露文件中獲取，包括我們向美國證監會提交的2022年度的年報。獅子集團向美國證監會公開申報的文件可以在美國證監會網站www.sec.gov獲取。

SOURCE 獅子集團控股