獅子集團控股（LGHL.US）計劃使用GPT-4o增強產品服務

香港2024年5月23日 /美通社/ -- 獅子集團控股有限公司（Lion Group Holding Ltd.）（「獅子集團」或「該集團」）（納斯達克股票代碼：LGHL），是一家為投資者提供廣泛產品和服務的一站式交易平台運營商，以及專注於金融科技領域的創新產品開發者。該集團今日宣佈計劃運用與探索包含OpenAI最新旗艦模型GPT-4o在內的前沿人工智能技術，為公司各項核心業務產品與服務注入AI動能，積極把握當下AI帶來的行業機會，加速構建以金融、科技和數字化為底座的發展生態體系。

長期以來，獅子集團始終專注於透過技術創新賦能投資者，為全球各類用戶帶來更多更優質的產品及服務。通過自研與接入市場領先的AI技術模型，未來在科技實力和軟件應用的層面，如智能客服、智能開戶、數據檢索等智慧投顧服務方向，將幫助業務產品大幅降低操作成本和損耗，提升智能化交易體驗的同時，為相關產品服務的定價策略帶來明顯的價格優勢。

此外，建立一支專業過硬的資深技術團隊也是獅子集團的重要發展戰略之一，包括程序開發工程師、智能機器人研發工程師、算法工程師、人工智能運維工程師及視覺和交互設計師。對於人力資源方面的投入與支撐也是公司以AI技術深度賦能核心金融科技業務產品和服務輸出的關鍵。

獅子集團控股首席執行官汪春寧（Wilson）先生表示：「科技力是獅子集團前進發展與創新的驅動力。作為引領金融科技服務創新變革的推手之一，公司始終致力於以技術突破提升投資效益，為用戶創造完善且專業智能化的交易體驗，幫助他們在投資過程中增強信心，推動更多的投資者積極參與到資本市場。我們認為，伴隨AI浪潮愈演愈烈，深度運用ChatGPT等先行技術，很可能成為下一個增長支柱，增強公司各項業務提高營收和利潤率。同時，受益於多元化發展戰略佈局，獅子集團將繼續傾力打造穩健且富有想像力的業務體系建設，為客戶提供更優質的產品體驗和服務，為股東創造有意義的價值增長。」

關於獅子集團控股

獅子集團控股有限公司（納斯達克股票代碼：LGHL）運營著一個一站式全方位的交易平台，為投資者提供廣泛的產品和服務，包括（i）總收益互換（TRS）交易，（ii）差價合約（CFD）交易，（iii）香港場外期權（OTC options）交易保險經紀，以及（iv）期貨和證券經紀。此外，獅子集團擁有一支專業且經驗豐富的SPAC發起管理團隊，正在成為SPAC領域的領導者，幫助引導私營公司完成上市之旅，同時為獅子集團自身創造價值。更多信息請訪問 http://ir.liongrouphl.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條含義內的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款做出的。獅子控股的實際結果可能與他們的預期、估計和預測有所不同，因此，您不應將這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如「期望」、「估計」、「預算」、「預測」、「預期」、「打算」、「計劃」、「可能」、「將會」、「應該」 、「相信」、「潛力」和「繼續」等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括，但不限於：我們的目標和計劃；我們擴張業務和服務的能力；我們的經營和財務狀況；對未來營收與支出變化的預計；行業內的競爭；政府對我們經營行業的政策與管理；全球與中國的經濟和市場環境；以及任何基於對前面因素的假設。獅子控股警告上述因素不具排他性。獅子控股告誡讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅在發佈之日生效。獅子集團控股不承擔或接受任何義務或承諾公開發佈對任何前瞻性陳述的更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化，但須受適用法律的約束。更多信息可以在獅子集團向美國證監會披露文件中獲取，包括我們向美國證監會提交的2023年度的年報。獅子集團向美國證監會公開申報的文件可以在美國證監會網站www.sec.gov獲取。

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