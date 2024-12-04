浪琴香港國際馬術盛典呈獻Lifestyle Village 薈萃豐富精彩的娛樂節目與精湛工藝瑰寶

雲集超過 150 個品牌的盛會 展開一趟與眾不同的購物旅程

Lifestyle Village將為訪客呈獻融合生活風格、美酒佳餚及娛樂體驗的完美融合，與賽場上緊張刺激的競技完美呼應，讓每位訪客都能盡情享受浪琴香港國際馬術盛典。屆時將有超過150個品牌進駐Lifestyle Village，而且種類豐富多元，涵蓋時尚美容（如NATACHA VAN、Novel Fineries、Novelty Lane 及Xu's）、美食佳餚（如霸王茶姬）、時尚家居飾品（如FH&Home、Laurastar及HIZERO）以及旅遊休閒產品（如香港汽車露營專站），為訪客帶來獨特的購物體驗。馬術愛好者更可前往專設的馬術購物區，漫步選購來自Harcour、Prestige Italia、Meraviglia Riding和Horse & Hound Hong Kong等知名品牌的各式馬術用品。

Lifestyle Village的Idea Box區域更別具特色，精選多個品牌並將其產品巧妙地包裝在時尚精美的木盒中，以神秘禮盒的形式現場發售。Idea Box旨在展現設計創新的魅力，雲集包括洛斐、WEIXUWANG、學古、鎏白在内的12個獨立品牌，這些品牌以其獨特的單品工藝聞名，產品涵蓋陶瓷、編織、芳香療法和藝術品等多元領域，讓訪客可以盡情細賞這些獨一無二的藝術珍品並將其帶走珍藏。

此外，訪客還可以在浪琴香港國際馬術盛典的商店購買一系列適合所有年齡層、令人難忘的紀念品。無論是穿上充滿盛典元素的服飾，投入賽事激情；還是為孩子選購印有標誌的獎牌和毛公仔；又或是添置精美的陶瓷家居擺設，都能讓訪客重溫浪琴香港國際馬術盛典的精彩時刻。

尊享獨特品味盛宴

訪客在Chef's Theatre可以放鬆身心，盡情享受本地名廚以精湛廚藝呈獻的味蕾盛宴。一眾名廚將主持共20場互動烹飪示範，呈獻各自的招牌菜式及最愛的本地佳餚，並分享其料理心得，啟發大家的靈感。來自意大利餐廳Giando Italian Restaurant & Bar的名廚Gianni Caprioli將作為參與主理烹飪示範的名廚之一，在三天的活動中閃亮登場。

The Champagne Bar設於環境優雅的獨立區域，室內設計別具匠心，更可飽覽熱身區的景色。賓客可以一邊品嚐泰廷爵（Taittinger）香檳，一邊欣賞騎手和馬匹準備上場的精彩時刻。The Champagne Bar將為追求品味的鑑賞家和美食愛好者提供一個放鬆身心、細味世界級香檳的絕佳場所，讓訪客在活動熱鬧氣氛中，享受一份寧靜與優雅。

明年二月不容錯過的娛樂盛地

香港賽馬會作為浪琴香港國際馬術盛典的創辦夥伴，將鼎力支持當中的香港賽馬會Live Zone，為訪客帶來精彩紛呈的講座和訪談節目。秉承香港賽馬會致力於建設和支持香港及大灣區馬術社群的承諾，節目內容能讓訪客深入了解這項運動及其背後的辛勤付出。活動屆時還會邀請不如界別的香港頂尖騎手進行深度訪談，以及一睹幕後工作（例如馬房助理和釘甲匠）的風采，甚至欣賞來自雪特蘭小馬騎師的精彩分享。

想進一步深入體驗活動的時尚氛圍，訪客可到Fashion Runway欣賞本地設計師及品牌的獨家時裝表演，以及由多位人氣造型師主持的互動造型教學。當中包括香港知名設計師鄭兆良，將帶來其奢華簡約風格及標誌性華麗晚裝聞名的設計。另外，Fashion Runway將聚焦四位香港設計師及品牌，包括以簡約結構線條和戲劇性造型聞名、由香港著名男裝設計師黃梓維創立的HARRISON WONG；以及由設計師劉志華創立、專注於融合休閒街頭風格與高雅品味的品牌SPYHENRYLAU。

親子同樂 探索馬術世界

為期三日的活動期間，Lifestyle Village將為新一代馬術愛好者提供多元化的精彩體驗。Kid's Zone讓小馬術迷們體驗趣味十足的玩偶馬術遊戲及參與模擬賽馬比賽，一試身手。比賽將於專門設計的賽道上進行，並由知名馬術服飾品牌LeMieux呈獻。

此外，活動亦設有精彩的親子互動環節，特別設計的熱身區讓訪客近距離觀賞騎手和馬匹賽前熱身，更深入地感受馬術運動的魅力。

浪琴香港國際馬術盛典亦會與香港兒童時裝周攜手合作，於2月15日上午10時至12時，在Lifestyle Village的Fashion Runway上舉行時裝表演，展出Lucky Seven、Kingdom Boutique及Kipop等品牌的兒童服裝及配飾。香港兒童時裝周亦將於2月16日上午10時至中午12時舉辦第三屆「模特世界盃之新秀大賽」，讓小朋友們有機會踏上舞台，追逐他們的時尚夢想。

此外，香港汽車露營專站將於Lifestyle Village打造戶外豪華露營體驗，讓父母與孩子共享樂趣。而對汽車充滿熱誠的小朋友，更可欣賞由香港老爺車會展出的15輛經典名車，感受其非凡魅力。

立即預訂： 三日的馬術精彩盛宴

無論是扣人心弦的馬術競技，抑或奢華精緻的生活體驗，以至精彩紛呈的親子活動，浪琴香港國際馬術盛典必將滿足各年齡層的馬術愛好者要求，為廣大訪客帶來令人難忘的歡樂回憶。門票由即日起於快達票（HK Ticketing）發售，價格由560港元起，包含進入比賽場地和Lifestyle Village的觀眾席通行證。於2024年12月25日前購買Lifestyle Village獨家入場門票，只需港幣22元。門票亦設有VIP等級，可欣賞所有體育賽事的一流景致，並享受頂級的款待服務。

日期和時間

2025年2月14日（星期五） 下午6時20分至晚上10時25分 2025年2月15日（星期六） 下午1時至晚上10時30分 2025年2月16日（星期日） 下午1時至晚上10時30分

門票售價

票價/張 Gold Adult Gold Concession Silver Adult Silver Concession 2月14日（星期五） 下午6時20分至晚上10時25分 港幣1,000元 港幣800元 港幣700元 港幣560元 2月15日（星期六） 下午1時至6時20分 港幣1,199元 港幣999元 港幣959元 港幣749元 2月15日（星期六） 下午6時50至晚上10時30分 港幣1,199元 港幣999元 港幣959元 港幣749元 2月16日（星期日） 下午1時至6時20分 港幣1,199元 港幣999元 港幣959元 港幣749元 2月16日（星期日） 下午6時50至晚上10時30分 港幣1,199元 港幣999元 港幣959元 港幣749元

關於浪琴香港國際馬術盛典

浪琴香港國際馬術盛典（LHKIHS）由Clarion Events Asia Pte Ltd主辦，以及HPower Group負責馬術賽事的相關管理活動。盛典將於2025年2月14日至16日在香港亞洲國際博覽館盛大舉行。

本次盛會將不僅為香港及周邊地區日益增長的馬術愛好者提供了一個重要的交流平台，還將為其他觀眾呈獻一場極具娛樂性的文化體驗。活動預計將有超過25,000名來自香港及大灣區的觀眾參與，屆時將有世界最優秀的馬術障礙賽選手，為大家帶來為期三天的精彩競技表演，定將讓觀眾熱血沸騰。

除了頂級的體育賽事，LHKIHS還將推出涵蓋生活、教育及娛樂元素的各樣活動，眾多精彩的購物與美食體驗均盡在「Lifestyle Village」中呈現。

欲了解更多資訊，請訪問：www.hongkonghorseshow.com.

社交媒體平台

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SOURCE The Longines Hong Kong Horse Show