LINKDOOD推出基于人工智能的創新跨國母語即時溝通功能，革新全球即時通信體驗

---新技術打破語言障礙，泰國、英國、西班牙及馬來西亞率先享受無界溝通

香港和新加坡2024年4月26日 /美通社/ -- 在今日全球化快速發展的背景下，LINKDOOD科技有限公司在泰國、英國、西班牙及馬來西亞推出了一項創新的跨國母語實時溝通功能。 這項基於先進人工智慧的新技術，支援100多種語言的即時互譯，為全球使用者提供了一個無障礙的跨語言即時通信解決方案，徹底消除了語言障礙。

「我們非常自豪能夠推出這項革命性的功能，這標誌著LINKDOOD在全球通信領域邁出了重要的一步。 此功能不僅能夠消除語言障礙，而且通過母語實時溝通，為用戶帶來前所未有的通信自由。 這將極大地促進全球化業務的發展，加強不同文化之間的理解和交流。」—— Jackie Lin, Co-founder of LINKDOOD

在傳統的即時通信軟體和常規翻譯軟體中，使用者常常遇到溝通效率低下，需要在不同軟體之間頻繁切換，複製和粘貼等問題。LINKDOOD的即時通信配合實時翻譯功能徹底改變了這一局面，尤其在跨國交友婚戀、商務交流以及外語學習等三大場景中表現卓越，顯著提升了溝通的便捷性和流暢性。

與其他即時通信及翻譯工具的比較

相較於WhatsApp、微信等傳統即時通信工具，LINKDOOD在跨國多語種實時溝通上具有明顯優勢，使用者無需切換應用即可完成基於母語的即時交流，大大提升了使用的便捷性。 此外，與谷歌翻譯等單機翻譯軟體相比，LINKDOOD提供的是集成在即時通信中的母語即時溝通解決方案，更適合需要即時反應的交流場景。

LINKDOOD的核心功能介紹

實時翻譯配合即時溝通功能：支援包括英語、漢語、西班牙文，泰語在內的100多種語言，能夠實現用戶間的母語實時溝通，保障不同語種之間交流無障礙。 此功能將即時通信與即時翻譯無縫整合，提高了交流的自然性和效率。 高級數據安全與隱私保護：採用私有伺服器部署，所有數據均經過端到端加密，有效防止數據洩露和未授權訪問，提供比公有雲服務更高級的安全保障。 AI驅動的翻譯準確性：利用最新的人工智慧技術，包括自然語言處理和機器學習，提供準確的語義翻譯，特別是在處理專業術語或行業特定語言時更為精確。

應用場景

跨國商務交流：隨著企業國際化步伐的加快，高效的跨國商務交流尤為關鍵。 LINKDOOD的即時翻譯功能可瞬間將商務文件、郵件及會議內容在安全的即時通信平臺中與商業合作夥伴分享，極大地提升了溝通的效率。 跨國交友婚戀：在全球化的今天，跨國婚戀已不是新鮮事。 LINKDOOD的實時翻譯功能使得語言不再是障礙，人們可以自由地與任何國家的人溝通，尋找心中的另一半。 外語學習：外語學習是提升個人國際競爭力的重要方式。 LINKDOOD通過即時對話翻譯功能，讓語言學習者能夠即時檢驗自己的語言應用能力，並得到母語者的即時反饋，加速學習過程。

市場前景：

隨著全球化進程的加速，跨國交流已成為常態。 LINKDOOD此次推出的跨國母語實時溝通功能，不僅符合市場需求，更在國際交流的便捷性、即時性和準確性等方面設置了新的標準。 預計將極大促進國際貿易、教育交流和文化傳播，同時也為LINKDOOD在全球市場上的佈局增添強有力的競爭優勢。

關於LINKDOOD科技有限公司

LINKDOOD科技有限公司是一家專注於安全即時通信平臺研發的創新型企業，通過先進的人工智慧技術，解決全球使用者在通信交流中的語言障礙問題，提供高效、便捷、安全的通訊服務解決方案。 此次新功能的推出不僅標誌著LINKDOOD在全球通信領域的又一技術突破，也預示著公司在未來國際市場中的積極展望。

聯繫方式：

通過即時多語種翻譯和強化的隱私保護，LINKDOOD使全球使用者無論在商務、旅遊還是私人交友中，都能體驗到前所未有的溝通自由和安全保障。 隨著AI技術的不斷進步，LINKDOOD將繼續引領即時通信市場，為全球使用者提供更加高效、安全的溝通解決方案。

SOURCE Linkdood Technology