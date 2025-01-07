Linker Vision 於 CES 2025 展示生成式 AI 與 VLM 創新技術

拉斯維加斯2025年1月8日 /美通社/ -- Linker Vision 於 CES 2025 揭示其突破性技術，包含最新的 GenAI Observ 平台、VLM（視覺語言模型）及 LVM（大型視覺模型），展示了如何結合基於 NVIDIA Metropolis 平台的 NVIDIA AI Blueprint for video search and summarization 技術，打造影像分析 AI 代理，為智慧城市建設提供變革性的解決方案。

Observ 平台結合 NVIDIA 技術，激發生成式AI 應用潛力

Linker Vision 與 NVIDIA 的技術合作是本次發布的一大亮點。Observ 平台的影像分析系統整合 NVIDIA AI Blueprint for video search and summarization 技術，整合數據導入與檢索能力，並結合大型語言與視覺模型，實現影像的深度分析與應用。值得一提的是，Observ 平台具備高度的客製化功能，用戶可透過 Caption Prompt 設定需求，快速生成結構化的分析結果。

這些技術使 Observ 平台能即時處理龐大的數據量，應用於智慧交通、工業監控及事件預警等多個領域。例如，GenAI Observ 平台幫助城市建立智慧交通預警系統，利用 VLM 技術即時分析交通畫面，快速辨識事故類型，規劃最佳應對路徑，並協調緊急救援調度，提升跨部門合作的效率。同時，該技術顯著縮短事故處理時間，展現了主權 AI 在智慧城市應用中的變革力量。

CEO：智慧技術與城市願景的結合

Linker Vision 創辦人兼CEO， Dr. Paul Shieh 表示：「透過 GenAI 與 VLM 的創新技術，我們希望展現主權 AI 在智慧城市建設中的無限可能性。在 NVIDIA 的技術支持下，我們的解決方案拓展了技術應用的深度與廣度，充分體現了智慧技術與城市願景的融合，為未來的城市發展創造實質且長遠的影響。」

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SOURCE Linker Vision, Corp.