Linker Vision 於 GTC 2026 展示智慧城市 AI Grid 服務，攜手投資夥伴佳能打造城市視覺 AI 基礎設施

台北2026年3月18日 /美通社/ -- 隨著數位化與 AI 技術快速發展，城市影像系統正從傳統監控設備，逐步演進為能夠即時理解環境與事件的視覺 AI 基礎設施。專精於視覺 AI 與智慧城市服務的 Linker Vision（鑫蘊林科）近日於 NVIDIA GTC 2026 展示其最新的 AI Grid 服務與 Video Reasoning AI 技術，並與策略投資夥伴能率集團佳能企業（Abico Group - Ability Enterprise）共同展出整合邊緣 AI 影像設備的應用方案。

Linker Vision 在本次展示中提出的 AI Grid 架構，結合了前端智慧攝影機、邊緣運算節點與 AI 平台，使城市能夠建立可擴展的視覺 AI 網路，支援交通管理、公共安全與城市營運等多元場景。

該公司表示，未來影像系統的核心價值將不僅是紀錄，而是能夠從資料中萃取城市運作所需的關鍵洞察。透過 Video Reasoning AI 技術，系統可在大量資料中快速搜尋並理解事件脈絡，協助治理單位即時掌握城市運作狀況。

攜手佳能拓展邊緣 AI 影像應用

作為策略投資夥伴之一，佳能此次與 Linker Vision 共同展示完整的城市視覺 AI 應用方案，整合了 Edge AI Camera、360 全景Smart Cam、Dual Eyes ANPR 車牌辨識設備以及 AI NVR 智慧影像管理系統。

藉由結合前端影像設備與 AI 分析平台，該方案可實現從城市感知、事件分析到智慧決策的完整視覺 AI 流程，應用場景涵蓋交通、公共安全、基礎建設監控與大型活動人流管理等領域。

推動智慧城市 AI 服務全球布局

Linker Vision 近年積極布局全球智慧城市 AI 服務，其解決方案已於亞洲、歐洲與中東等多個城市與大型基礎建設專案中導入，支援大規模影像設備的接入與即時 AI 分析。

在此基礎上，該公司進一步結合 AI Grid 架構與智慧影像設備，致力於打造可持續進化的城市視覺 AI 基礎設施，協助城市將影像資料轉化為關鍵洞察，推動 AI 在實體世界的大規模應用。

Linker Vision 表示，未來將持續與全球設備與系統整合夥伴合作，加速服務在更多城市落地。

SOURCE Linker Vision（鑫蘊林科）