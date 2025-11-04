Linker Vision於巴塞隆納SCEWC發表 Physical AI 及 Reasoning AI 平台技術 於全球各地複製成功模式

西班牙巴塞隆納 2025年11月4日 /美通社/ -- Linker Vision 今（4）日於「2025全球智慧城市展(SCEWC）」發表其先進 Physical AI及 Reasoning AI 平台技術及最新成果，展示如何透過AI協助城市實現即時感知、理解與智慧應變。

三大平台驅動智慧城市 AI 中樞

本次展會中，Linker Vision 展示其自主研發的 VisionAI 平台，整合三大核心技術：數位孿生模擬平台「Mirra」、AI模型訓練平台「DataVerse」以及即時部署平台「Observ」，建構完整「Three-Computer Solution」。透過這套架構，將 Vision-Language Models（VLM）、Digital Twin 與 CCTV 等感測系統整合應用，並藉由城市Digital Twin場景大量產出合成資料（synthetic data），以有效強化 AI 模型的優化開發，打造具備智慧推理與決策能力的城市 AI 中樞。

深度整合NVIDIA生態系 加速城市AI部署

Linker Vision與NVIDIA密切合作，平台與其 Metropolis、Cosmos與 Omniverse 核心技術深度整合，大幅提升AI模型開發與部署效率，加強城市在交通、安防與災害管理等場域的反應速度與彈性。

Linker Vision 執行長謝源寶博士表示：「未來的城市治理不只是觀察環境，更要能夠理解場景、預測風險並即時反應。我們從台灣出發，積極推動 Physical AI 及Reasoning AI 成為全球智慧城市的基礎底層。」

全球複製成功模式 加速智慧城市部署

目前Linker Vision已於北美、東南亞、中東與拉丁美洲等地展開實際部署，並與各地電信商、雲端服務業者及OEM夥伴攜手合作，加速複製其「智慧城市 AI 藍圖」。應用情境涵蓋交通管理、公共安全、災害應變與基礎設施維運等，展現高度彈性與可擴展性，為全球城市治理提供全新思維。

