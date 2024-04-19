LinkShadow 被《2024 年 Gartner® 網路偵測與回應市場指南》 評為代表性供應商
19 4月, 2024, 22:48 CST
喬治亞州雅典2024年4月19日 /美通社/ -- 智慧網路偵測與回應 (NDR) 的全球領導者 LinkShadow，憑其 NDR 解決方案獲得《2024 年 Gartner® 網路偵測與回應市場指南》認可。這份富有見地的 Gartner 報告詳細講述了 NDR 如何透過與 SOAR、SIEM、EDR、MDR 等各種技術無縫整合，從而擴大基礎架構安全性。
根據 Gartner 所述 ：「透過 IaaS 部署，網絡偵測與回應市場將繼續發展，並擴展到具有 laaS 部署的混合的網絡場景。有了更自動化的安全操作助理，安全和風險管理領導者應重新優先考慮將 NDR 作為 AI 分析的主要供應者。」
Gartner 還建議 ：「企業應認真考慮 NDR 解決方案，以補充基於簽名的網絡安全工具和網絡沙盒的不足。許多 Gartner 客戶報告，NDR 工具偵測到其他周邊安全工具無法偵測的可疑網路流量。」
LinkShadow 區域銷售總監 Fadi Sharaf 對此評論：「我們相信 Gartner 的認可加強了 LinkShadow 在 NDR 領域中的定位。我們的目標是將強大的 LinkShadow NDR 功能擴展到企業，使企業能夠在威脅曲線中保持領先，採取主動的方法來保護其敏感資產。」
Gartner 表示：「儘管其他平台的競爭激烈，NDR 的全球市場收入仍然繼續以雙位數增長，在 2023 第一季至第三季度錄得共 19% 的年增率增長。NDR 市場在剛剛起步的時候，僅由純粹的初創公司和向安全用例擴展的網絡監控公司所組成。隨著市場的增長，它吸引了越來越多的大型平台供應商。」
Gartner 重要發現：
- 網路偵測和回應 (NDR) 通常用作互補的偵測和回應技術，作為更廣泛的安全操作中心 (SOC) 工具的一部分。
- 以 SOC 助理形式的「AI 增強」分析覆疊的出現，作為彙總和總結視圖的有用見解來源，將會使 NDR 市場受益。
- 少數 NDR 供應商吸引了市場上的大部分關注。成熟度較高的企業，通常具有更專業的偵測使用案例，通常會同時將這些知名供應商與本地的新興公司加入他們的名單。
- 大多數企業在 NDR 提供評估期間都重視回應功能，但在試驗階段後，僅部署了有限的自動化回應。
Gartner 建議：
- 從細微之處開始。實施 NDR 以偵測異常行為，為漏洞後活動提供調查功能，並在不同類型的網路上逐漸擴展。
- 找出 NDR 的行為型偵測，經過調整後，可以增強您的 SOCability，從而更快、更準確地回應事件。
- 透過定義合理化的指標，並評估這些 NDR 工具如何正面影響威脅偵測和事件回應，來比較 NDR 供應商。
- 根據您現有的事件回應，SLA 的事件類型以及偵測引擎的假陽性率，逐步推出自動化回應。
有關 Gartner 報告的更多有趣細節：https://www.linkshadow.com/LinkShadow-as-a-Representative-Vendor-in-2024-Gartner-Market-Guide-for-Network-Detection-and-Response。
免責聲明：
Gartner，《網路偵測與回應市場指南》，Jeremy D'Hoinne 及 Thomas Lintemuth 等人，2024 年 3 月 29 日
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關於 LinkShadow
LinkShadow 是一家在美國註冊的公司，在中東設有地區辦事處。由技術熟練的團隊開創，其願景是制定新一代的網絡安全解決方案，即使是最複雜的威脅，也能提供無與倫比的偵測。LinkShadow 的願景是增強企業對進階網路攻擊、零日惡意軟件和勒索軟件的防禦能力，同時迅速了解其現有安全投資的有效性。瀏覽 www.linkshadow.com。
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SOURCE LinkShadow
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