LinkShadow 被《2024 年 Gartner® 網路偵測與回應市場指南》 評為代表性供應商

Gartner 還建議 ：「企業應認真考慮 NDR 解決方案，以補充基於簽名的網絡安全工具和網絡沙盒的不足。許多 Gartner 客戶報告，NDR 工具偵測到其他周邊安全工具無法偵測的可疑網路流量。」

LinkShadow 區域銷售總監 Fadi Sharaf 對此評論：「我們相信 Gartner 的認可加強了 LinkShadow 在 NDR 領域中的定位。我們的目標是將強大的 LinkShadow NDR 功能擴展到企業，使企業能夠在威脅曲線中保持領先，採取主動的方法來保護其敏感資產。」

Gartner 表示：「儘管其他平台的競爭激烈，NDR 的全球市場收入仍然繼續以雙位數增長，在 2023 第一季至第三季度錄得共 19% 的年增率增長。NDR 市場在剛剛起步的時候，僅由純粹的初創公司和向安全用例擴展的網絡監控公司所組成。隨著市場的增長，它吸引了越來越多的大型平台供應商。」

Gartner 重要發現：

網路偵測和回應 (NDR) 通常用作互補的偵測和回應技術，作為更廣泛的安全操作中心 (SOC) 工具的一部分。

以 SOC 助理形式的「AI 增強」分析覆疊的出現，作為彙總和總結視圖的有用見解來源，將會使 NDR 市場受益。

少數 NDR 供應商吸引了市場上的大部分關注。成熟度較高的企業，通常具有更專業的偵測使用案例，通常會同時將這些知名供應商與本地的新興公司加入他們的名單。

大多數企業在 NDR 提供評估期間都重視回應功能，但在試驗階段後，僅部署了有限的自動化回應。

Gartner 建議：

從細微之處開始。實施 NDR 以偵測異常行為，為漏洞後活動提供調查功能，並在不同類型的網路上逐漸擴展。

找出 NDR 的行為型偵測，經過調整後，可以增強您的 SOCability，從而更快、更準確地回應事件。

透過定義合理化的指標，並評估這些 NDR 工具如何正面影響威脅偵測和事件回應，來比較 NDR 供應商。

根據您現有的事件回應，SLA 的事件類型以及偵測引擎的假陽性率，逐步推出自動化回應。

有關 Gartner 報告的更多有趣細節：https://www.linkshadow.com/LinkShadow-as-a-Representative-Vendor-in-2024-Gartner-Market-Guide-for-Network-Detection-and-Response。

免責聲明：

Gartner，《網路偵測與回應市場指南》，Jeremy D'Hoinne 及 Thomas Lintemuth 等人，2024 年 3 月 29 日

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關於 LinkShadow

LinkShadow 是一家在美國註冊的公司，在中東設有地區辦事處。由技術熟練的團隊開創，其願景是制定新一代的網絡安全解決方案，即使是最複雜的威脅，也能提供無與倫比的偵測。LinkShadow 的願景是增強企業對進階網路攻擊、零日惡意軟件和勒索軟件的防禦能力，同時迅速了解其現有安全投資的有效性。瀏覽 www.linkshadow.com。

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