攜程集團與Live Nation Asia宣佈戰略合作 攜手推動演唱會旅遊發展

是次合作亦標誌著攜程集團進軍娛樂盛事旅遊領域，彰顯了其滿足不斷變化的旅客需求的承諾，同時反映了旅遊、酒店和演唱會盛事正以全新方式融合的趨勢。

音樂推動旅遊的新興力量

隨著演唱會盛事成為推動旅遊發展的主要動力，這次合作不只能夠滿足粉絲追隨其喜愛明星的願望，同時促進地區旅遊發展並提升亞洲目的地的吸引力。

根據攜程集團發佈的《Momentum 2025: Travel's Next Big Trends》報告，揭示了旅遊業的下一個大趨勢，近66%的亞太區旅客願意為了觀看喜愛的歌手表演而旅行，其中以Z世代和千禧世代為主。在新加坡，於 Lady Gaga 亞洲巡迴演出期間，酒店預訂量增加了三倍；而在香港，超過一半的演唱會觀眾延長逗留時間以享受休閒活動，促進了旅遊相關行業的收益增長。此外，藝人還在新加坡、曼谷和首爾等城市增加演出場次，將這些城市打造成必訪的音樂樞紐。

攜程集團首席營銷官孫波先生表示：「如今的音樂愛好者追求超越演唱會本身的沉浸式體驗。透過今次合作，我們將進一步提升旅遊體驗，為粉絲帶來更多便利，並為亞洲的目的地及整個產業創造新的文化和經濟價值。我們很榮幸能夠透過娛樂盛事活動攜手引領旅遊業的未來。」

Live Nation Asia市場營銷及品牌合作高級副總裁James Dick 表示：「演唱會旅遊正在重塑亞洲的旅遊業。透過與攜程集團合作，我們能夠幫助粉絲將演唱會變成難忘的旅行體驗，塑造整座城市的文化氛圍。」

是次合作同時為當地酒店、景點和旅遊相關持份者創造不同的合作機會，共同打造以演唱會為主題的產品和體驗，促進更多預訂、更長的逗留時間和提升亞洲目的地的吸引力。

將每場演出打造成難忘的旅程

是次合作推出的首個項目為韓國女子組合 TWICE 香港巡演的獨家體驗套票。作為TWICE《THIS IS FOR》世界巡演香港站的官方旅遊合作夥伴，Trip.com 為粉絲提供獨家套票預售、包含酒店和交通選項。

類似的套票和預售將陸續在五個亞洲市場推出，涵蓋全球及各個地區的超級巨星，將每場演出化為探索新目的地的機會。例如，套票可能包含演唱會門票及各地景點門票如香港迪士尼、亞洲雨林探險園、觀光巴士票及酒店住宿，提升整個旅遊體驗。

繼成為BLACKPINK在曼谷與香港的官方贊助商後，Trip.com亦提供BLACKPINK即將在新加坡及香港舉辦的世界巡迴演唱會《DEADLINE》的獨家門票預售。

更多演唱會旅遊套票與巡演公告，請瀏覽Trip.com。

關於攜程集團

攜程集團是全球首屈一指的旅遊服務平台，旗下品牌包括Trip.com、攜程旅行（Ctrip）、Skyscanner（天巡）及去哪兒網（Qunar）。攜程集團致力提供豐富的旅遊資訊，讓世界各地旅客作出精明選擇，輕鬆預訂價廉物美的旅遊產品及服務；同時透過匯集全面的旅遊內容與資訊，以及由流動應用程式、網頁及24小時全球客戶服務支持組成的先進交易平台，協助合作夥伴將旅遊產品與服務聯繫廣大用戶。攜程集團於1999年創立，2003年在納斯達克上市，2021年在香港交易所正式掛牌。攜程集團秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成為全球最知名的旅遊集團之一。欲了解更多攜程集團的資訊，請瀏覽：group.trip.com。請追蹤我們的 Twitter、Facebook、LinkedIn以及 YouTube。

