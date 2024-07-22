海港城聯乘意大利藝術家Lucas Zanotto舉行最大型及香港首個藝術活動「 Join the Loop 」，於今個夏日打造親子必到的運動主題遊樂場，將童趣角色實體化成大型藝術裝置
22 7月, 2024, 21:30 CST
香港2024年7月22日 /美通社/ -- 今個夏日，海港城攜手人氣意大利藝術家Lucas Zanotto將藝術與運動主題結合，於2024年7月19日至9月1日期間舉行「 Join the Loop 」藝術活動，打造可愛度滿分的室內及室外全方位運動主題區。作為Zanotto 最大規模及香港首個藝術活動，「Join the Loop」將會展現他最具代表性的療癒系循環動畫(Looping Animation)，並貫徹他的簡約畫風和繽紛色彩，將其實體化成大型藝術裝置。他亦帶來深受歡迎的童趣角色，將歡樂氣氛延伸到整個海港城。
海港城被Zanotto 繽紛又可愛的藝術風格包圍，變成充滿療癒感的戶外運動場！位於海運大廈露天廣場的全方位運動場設有2個萌爆打卡位及3個運動主題活動區，如三輪單車、堆沙及遙控獨木舟，為小朋友帶來不同類型的感官體驗。另外，在飽覽維港美景的海運觀點，有超過30隻Zanotto設計的角色現身在「不倒擂台」，讓大家在欣賞海景的同時可與角色一同練習揮拳對戰。
Zanotto 同時在海港城美術館舉行首個香港個人作品展「Looping in Hong Kong」，不但展出他最備受喜愛的循環動畫 (Looping Animation) 作品，更帶來超過20件不同媒介的藝術作品，如雕塑、畫作和版畫，展現他獨特的治癒系藝術風格。
Zanotto 創作的循環動畫因為玩味十足兼超紓壓，在各社交平台廣受好評。其標誌性角色擁有一雙圓圓的大眼睛和色彩繽紛的幾何圖形身體，可愛造型吸引到世界各地不少人的喜愛。Zanotto亦擅長以不同載體媒介及形式進行藝術創作，不但有數位藝術 (Digital Art)，作品更涵蓋雕塑、畫作、動力裝置等等。
今個夏天於海港城盡情投入Zanotto的藝術和運動循環，一起「Join the Loop」！
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SOURCE 海港城置業有限公司
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