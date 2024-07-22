海港城聯乘意大利藝術家Lucas Zanotto舉行最大型及香港首個藝術活動「 Join the Loop 」，於今個夏日打造親子必到的運動主題遊樂場，將童趣角色實體化成大型藝術裝置

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海港城置業有限公司

22 7月, 2024, 21:30 CST

香港2024年7月22日 /美通社/ -- 今個夏日，海港城攜手人氣意大利藝術家Lucas Zanotto將藝術與運動主題結合，於2024年7月19日至9月1日期間舉行「 Join the Loop 」藝術活動，打造可愛度滿分的室內及室外全方位運動主題區。作為Zanotto 最大規模及香港首個藝術活動，「Join the Loop」將會展現他最具代表性的療癒系循環動畫(Looping Animation)，並貫徹他的簡約畫風和繽紛色彩，將其實體化成大型藝術裝置。他亦帶來深受歡迎的童趣角色，將歡樂氣氛延伸到整個海港城。

海港城被Zanotto 繽紛又可愛的藝術風格包圍，變成充滿療癒感的戶外運動場！位於海運大廈露天廣場的全方位運動場設有2個萌爆打卡位及3個運動主題活動區，如三輪單車、堆沙及遙控獨木舟，為小朋友帶來不同類型的感官體驗。另外，在飽覽維港美景的海運觀點，有超過30隻Zanotto設計的角色現身在「不倒擂台」，讓大家在欣賞海景的同時可與角色一同練習揮拳對戰。

整個海運大廈露天廣場都被Lucas Zanotto 繽紛又可愛的藝術風格包圍，變成充滿療癒感的戶外運動場！
整個海運大廈露天廣場都被Lucas Zanotto 繽紛又可愛的藝術風格包圍，變成充滿療癒感的戶外運動場！
活動為小朋友帶來不同類型的感官體驗
活動為小朋友帶來不同類型的感官體驗
在飽覽維港美景的海運觀點，30多隻巨型公仔齊集「不倒擂台」
在飽覽維港美景的海運觀點，30多隻巨型公仔齊集「不倒擂台」
意大利藝術家 Lucas Zanotto 在海港城美術館舉辦首個香港個人作品展「Looping in Hong Kong」
意大利藝術家 Lucas Zanotto 在海港城美術館舉辦首個香港個人作品展「Looping in Hong Kong」
整個海運大廈露天廣場都被Lucas Zanotto 繽紛又可愛的藝術風格包圍，變成充滿療癒感的戶外運動場！ 活動為小朋友帶來不同類型的感官體驗 在飽覽維港美景的海運觀點，30多隻巨型公仔齊集「不倒擂台」 意大利藝術家 Lucas Zanotto 在海港城美術館舉辦首個香港個人作品展「Looping in Hong Kong」

Zanotto 同時在海港城美術館舉行首個香港個人作品展「Looping in Hong Kong」，不但展出他最備受喜愛的循環動畫 (Looping Animation) 作品，更帶來超過20件不同媒介的藝術作品，如雕塑、畫作和版畫，展現他獨特的治癒系藝術風格。

Zanotto 創作的循環動畫因為玩味十足兼超紓壓，在各社交平台廣受好評。其標誌性角色擁有一雙圓圓的大眼睛和色彩繽紛的幾何圖形身體，可愛造型吸引到世界各地不少人的喜愛。Zanotto亦擅長以不同載體媒介及形式進行藝術創作，不但有數位藝術 (Digital Art)，作品更涵蓋雕塑、畫作、動力裝置等等。

今個夏天於海港城盡情投入Zanotto的藝術和運動循環，一起「Join the Loop」！

#HarbourCity #hcArt @HarbourCity @lucas_zanotto

SOURCE 海港城置業有限公司

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