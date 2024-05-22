Lukka 收購 Coinfirm，將審計數據帶進區塊鏈分析、合規和調查

紐約2024年5月23日 /美通社/ -- 企業數碼資產數據和軟件解決方案的全球領導者 Lukka 自豪地宣佈收購歐洲頂尖區塊鏈分析軟件公司 Coinfirm。此次收購將深化 Lukka 現有的功能，其現時支持合規、打擊洗錢、制裁篩查、實體盡職調查和調查等全面的鏈上分析業務需求。在對數據質素和準確性的信任變得至關重要的時候，新的綜合產品使用業界唯一 經審計 的機構級數據集。

自 2016 年以來，Coinfirm 一直處於數碼資產交易分析和監控的最前沿，專注於合規、AML（打擊洗錢）檢測和先進的區塊鏈分析。Lukka 以企業為中心的做法會將 Coinfirm 區塊鏈數據與傳統財務信息整合到其平台，並以 AICPA SOC 營運風險控制的形式維持現有受信任的標準。Coinfirm 是 Lukka 現有產品套件的自然補充，因為它們之前遵循 AICPA SOC 2 標準並經過一家四大會計師事務所審計。

「我們的客戶明確表示，他們希望獲得可信的數據，並且他們有太多重疊的供應商，造成效率低下和不必要的支出。我們花了數年時間，通過對數百家企業的盡職調查和客戶反饋討論，非常謹慎地選擇了 Coinfirm。

最終我們很容易就作出了決定，他們所建立的團隊極具才華，而且數據質量亦是同級中最好的。在 Lukka，我們非常了解數據，而他們的鏈上分析和調查產品背後的數據是最全面和最優質的。Lukka 是可以滿足您所有加密數據需求的單一提供商。」Lukka 行政總裁 Robert Materazzi 表示。

Coinfirm 團隊和產品與 Lukka 的整合不僅是服務的擴展，更是一項戰略舉措，邁向提供無與倫比的鏈上和鏈下數據解決方案。除了 Lukka 的商業戰略外，這宗收購並非故事的結尾。Lukka 正在不斷評估與世界各地優秀團隊合作的機會。

關於 Lukka

Lukka 成立於 2014 年，為全球最有風險成熟度的企業提供機構級數據和軟件解決方案。Lukka 的總部設於美國，作為全球公司，它填補了全球加密生態系統中區塊鏈數據的複雜性與傳統業務和報告要求之間的差距。

Lukka 的所有產品都是按照機構標準創建的，例如 AICPA 服務與組織控制 (SOC)，重點關注數據質量、財務計算準確性和完整性，以及管理技術營運風險。Lukka 已獲得 AICPA SOC 1 Type II 和 SOC 2 Type III 稽核、ISO/IEC-27001 認證、NIST 網絡安全評估，並會繼續以一流的技術風險管治引領業界。

我們的全球團隊期待與您合作，解決您的數據挑戰。

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SOURCE Lukka