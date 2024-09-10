亞洲兩大頂尖約會平台Lunch Actually和Paktor強強聯手

Lunch Actually和Paktor發現，由於用戶對約會應用程序的疲勞感日益加劇，用戶越來越需要一套綜合的線上和線下約會服務，以提高單身人士找到合適伴侶的機會。為了幫助單身人士克服障礙，包括難以適應約會場合，以及滿足他們想要結識更多符合條件的優質單身人士的願望，這兩家公司將提供更強大的個性化解決方案，將傳統約會經驗與關系指導等技術相結合。同樣，現有客戶也將受益於更廣泛的服務和更多的潛在匹配對象，從而提高找到合適伴侶的機會。

Paktor集團首席執行官Alex Tam表示：「我們了解單身人士在數字約會場景中面臨的各種痛點，而Paktor一直致力於為單身人士提供一個安全的平台，讓他們建立有意義的聯系。我們的優勢在於通過技術和數字約會體驗將人們聯系在一起。這次合並恰逢其時，使我們能夠以更廣泛的線下服務來補充我們的在線服務。我們希望為單身人士提供有趣而真實的約會體驗，從而促成持久的浪漫關系。」

Lunch Actually首席執行官Violet Lim說道：「今年是我們成立20周年，我們很榮幸通過合並來紀念這個重要日子。在過去的二十年裡，Lunch Actually為無數幸福的情侶牽線搭橋。我們為自己取得的成就感到自豪，同時也認識到，為了繼續滿足單身人士的需求，數字化是必然的發展方向。此次合並是Lunch Actually、Paktor和本地約會服務行業新篇章的開始。通過Lunch Actually和Paktor的完美結合，我們希望繼續為新加坡和整個地區的單身人士扮演丘比特的角色。」

擔任Lunch Actually Paktor Group集團首席執行官的Violet補充道：「此次戰略合並將彰顯公司在不斷變化的約會服務市場中實現持續增長和鞏固市場領導地位的決心，同時也為未來的收購和區域市場的持續增長鋪平道路。這次合並增強了我們的能力，擴大了我們的覆蓋范圍，也豐富了我們的資源，使我們能夠觸及亞洲更多的人群，創造出更多的愛情故事，這是我們夢寐以求的。」

為了慶祝雙方合並，Lunch Actually和Paktor將為各自的客戶提供獨家優惠，為他們的尋愛之旅再添助力：

- 9月和10月注冊的單身人士可享受任何會員套餐的30%折扣。

- 所有現有的活躍會員都將獲得一次額外的指導課程。

SOURCE Lunch Actually Paktor Group