復星旗下葡萄牙保險宣佈私人醫療服務公司Luz Saúde上市計劃

香港2024年4月11日 /美通社/ -- 復星旗下葡萄牙保險Fidelidade週三（4月10日）宣佈，其控股的葡萄牙私人醫療保健服務供應商Luz Saúde已向市場通報其公開招股計劃，將在里斯本泛歐交易所申請上市。如果完成，此舉將為Luz Saúde在醫療保健領域的持續擴張和增長創造更好的條件。

Luz Saúde計劃通過向境內外機構投資者發行新股票來籌集約1億歐元的資本。這筆資金將用於支持Luz Saúde的長期增長，保持更健康的資本結構。

Luz Saúde被認為是葡萄牙私人醫療服務領域的領先供應商，因其服務質量和創新而著稱。

在公開發行上市後，Fidelidade仍將持有Luz Saúde大部分股權。

Luz Saúde近年來展現強勁的增長勢頭、盈利能力也顯著提高。2022年和2023年，實現了兩位數的收入增長（分別為10%和12%）。得益於各醫院和診所的持續增長、以及有效的成本控制和運營效率的提升，其EBITDA和EBIT利潤率也顯著提升。

預計股票的公開發售將在葡萄牙和海外（包括美國）市場進行，針對特定合格的機構投資者（QIBs）。股票將在里斯本泛歐交易所上市，須經葡萄牙證券市場委員會（CMVM）的審批。

Fidelidade首席執行官Rogério Campos Henriques表示：「這一交易是Fidelidade和Luz Saúde戰略的關鍵組成部分，代表Fidelidade資本優化計劃邁出新一步，這將使我們通過在Luz Saúde擁有的多數股權而獲得更強大的償付能力指標，並使我們能夠繼續從Luz Saúde的多樣化收益中獲益。」

復星表示，Luz Saúde的計劃上市是該公司以及Fidelidade在醫療保健領域的一個重要里程碑， 有利於復星健康板塊業務發展，將提升Luz Saúde的企業治理水平，為其提供一個獨立的籌資平台。復星表示，將通過這兩個集團履行其為所有葡萄牙公民提供高質量和便捷的醫療保健的使命。

Luz Saúde旗下運營包括醫院、門診診所和一家老年人公寓共29家機構，覆蓋葡萄牙75%的人口。擁有4,876名醫生、2,587名護士、1,308名技術人員和1,126張床位，是葡萄牙領先的醫療保健提供商。

2023年，旗下的14家醫院為超過110萬名患者提供了服務，貢獻公司收入的92.6%。此外，14家門診診所為約246,000名患者提供服務，為年度收入貢獻6.1%，該網絡中的一家老年人住所，貢獻0.9%的收入。

SOURCE 復星