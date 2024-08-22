LYB 收購 APK AG 回收技術

擴展公司科技產品系列及循環樞紐

收購提升 LYB 循環和低碳解決方案及創新回收技術多元化

交易涵蓋現有資產和已計劃發展項目

荷蘭鹿特丹2024年8月23日 /美通社/ -- LyondellBasell (LYB) 今天宣佈已簽署收購 APK AG 的協議， 即 LYB 完全擁有位於德國梅澤堡的 APK AG。LYB 收購 APK 的技術，便可發展和升級 LYB 的循環和低碳解決方案業務。

該交易完成與否，須視乎慣常條件。LYB 相信 APK 的溶劑為本回收技術將完美配合 LYB 現有的機械和先進回收技術。因此，LYB 過去已投資 APK，雙方也共同努力擴大該回收技術的規模。2024 年 5 月底 APK 破產，LYB 便透過此收購來保障 APK 的未來。

LyondellBasell 循環和低碳解決方案執行副總裁 Yvonne van der Laan 表示：「我們相信 APK 的溶劑為本回收技術，將會於我們現有和未來的機械和先進回收運營中，成為不可或缺的附設和補充。這為我們於 2030 年每年生產和銷售至少 200 萬噸可回收和可再生聚合物的目標，向前邁進重要一步。APK 的積極文化將與 LYB 匹配。我們希望在 APK 的卓越進展上發展，並充份利用 APK 的研發、項目工程和運營團隊的專業知識，而鞏固我們作為可持續發展業的領導地位。」

APK AG 行政總裁 Steve Döring 表示：「我們非常高興與 LYB 簽訂協議，確保 LYB 的未來。LYB 致力成為循環解決方案和技術界的全球領導者，而我們將會成為 LYB 的完美策略合作夥伴。這合作關係有助我們投資多個發展機會，並確保我們可以充份發揮獨特溶劑回收技術的潛力。」

該回收技術為低密度聚乙烯 (LDPE) 提供獨特溶劑為本方法。現今消費品業中，大部分混合塑料廢物都是難以回收的彈性塑膠廢料。因此，LYB 以增加此類廢料的回收為目的。雖然彈性塑膠廢料是難以回收的，但該技術可分開各種聚合物和生產高純度回收物料。該回收物料適用於新彈性包裝，例如個人護理產品的包裝。LYB 生產該物料後，將於 Circulen 系列下販售。

2023 年 3 月，LYB 宣佈重要全新公司策略，並立志成為可持續發展業界領袖。LYB 已制定多個創造利用嶄新和與眾不同技術的目光遠大計劃，並以此為成立專門循環和低碳解決方案 (CLCS) 業務的全新策略重要元素。CLCS 已開始於歐洲、美國和亞洲的塑料廢物分類和回收營運上，投入大量投資。

關於 LyondellBasell

我們 LyondellBasell（紐約證券交易所代碼：LYB）是全球化學工業領袖，為可持續發展的日常生活創造解決方案。我們透過先進科技和集中投資，落實循環及低碳經濟。本公司同仁竭盡所能，務求為客戶、投資者和社會創造價值。我們身為全球最大聚合物生產商之一兼聚烯烴技術的先驅，為可持續發展交通、食品安全、淨水和優質醫療等應用，研發、製造和銷售優質兼創新的產品。如欲更多資料，請瀏覽 www.lyondellbasell.com 或於 LinkedIn 關注 @LyondellBasell。

前瞻聲明

本新聞稿的非歷史事實相關陳述，均為前瞻性陳述。實際結果可能會因多種因素而異，包括但不限於我們實現可持續發展目標的能力，包括增加循環再生和可再生聚合物生產來達到我們目標和預測的能力，以及我們採購原料來實現這些目標的能力。如欲了解可能導致前瞻性聲明所述結果出現重大差異的其他因素，請參閱該年度（截至 2023 年 12 月 31 日）10-K 表格的「風險因素」章節。該表格現載列於www.LyondellBasell.com 的投資者關係網頁，以及美國證券交易委員會網站 www.sec.gov。我們無法保證前瞻性陳述的任何未來出現的行動、事件或結果，或如任一出現時，將會對我們的營運結果或財務狀況有何影響。前瞻性陳述僅代表截至發佈當日的情況，並僅根據 LyondellBasell 管理層的估計和意見而作出該等陳述。如該等情況或管理層估計或意見出現變化，LyondellBasell 概不承擔任何更新前瞻性陳述的義務（法律要求除外）。

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