Lycored隆重推出Lycomato⁶™顆粒，擴展其旗艦天然萃取物的應用領域及品牌價值

新澤西州布蘭奇堡2024年10月24日 /美通社/ -- 全球領先的天然類胡蘿蔔素供應商Lycored，專注於食品、飲料及膳食補充劑的研發，隆重推出全新Lycomato6™顆粒5%——這一創新產品形式是該公司抗炎抗衰老配方的重要延伸。此版本同時為其旗艦天然萃取物Lycomato⁶進行品牌更新，前身為Lyc-O-Mato®。

品牌中新增的「6」字，強調了該配方中六種番茄基礎植物營養素的獨特力量，包括主角番茄紅素（Lycopene）、植物固醇（Phytosterols）、八氫番茄紅素（Phytoene）、六氫番茄紅素（Phytofluene）、生育酚（Tocopherols）及β-胡蘿蔔素（Beta-Carotene）。這些成分既能各自發揮效能，又能協同作用，從內而外持久支持抗衰老，使消費者時刻散發迷人的光彩。超過25篇已發表的研究證實了Lycomato6完整配方在抗炎及抗氧化壓力方面的卓越功效。最新發表於《抗氧化劑》（Antioxidants）期刊的一項臨床前研究顯示，Lycomato6能顯著改善線粒體功能，降低氧化壓力，並有效保護細胞免受損傷——這些因素皆為延緩細胞衰老及促進長壽的關鍵所在。這一創新的乾燥配方為Lycomato6開啟了更多應用機會，適用於軟糖、膠囊、粉狀飲料和片劑，為品牌提供全新的方式，將Lycomato6的抗炎抗衰老功效呈現給消費者。

Lycored商業高級副總裁Tammi Higgins表示：「隨著市場對恆久抗衰老解決方案的需求日益增長，我們欣然擴展Lycomato6的應用潛力，為客戶提供全新的機遇，以滿足消費者的需求。」「Lycomato6是一個全方位的抗炎及抗衰老超級英雄，新品牌形象有助於清晰區分其協同效應與單一茄紅素的功效。」

Lycored科學價值與策略部主管Elizabeth Tarshish博士將於即將舉行的網絡研討會中探討Lycomato6背後的科學，重點介紹近期的重要科學發現及其應用機會。該網絡研討會定於11月19日下午2時（日本標準時間）舉行。報名參與，請瀏覽：https://respublica.zoom.us/webinar/register/1517284975856/WN_iyMHS3BSRCyc50kwzZV1Tg

關於Lycored

Lycored是一家國際企業，致力於挖掘內在美，透過將大自然的美好之處與尖端科技相結合，為產品用戶提供一段影響身心健康的感官旅程。Lycored成立於1995年，總部位於以色列，是全球領先的天然衍生類胡蘿蔔素供應商，專注於食品、飲料及膳食補充劑產品的研發與創新。詳情請瀏覽www.lycored.com。

聯絡方式

Julia Matteson

FoodMinds

+1 617 779 1836

[email protected]

SOURCE Lycored