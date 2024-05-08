LyondellBasell 衡量歐洲資產策略選項

侯斯頓和倫敦2024年5月8日 /美通社/ -- LyondellBasell 今天宣佈，正式啟動 Olefins & Polyolefins 與半製成品和衍生產品業務單位的歐洲資產的策略檢討。該評估將以公司的「發展和升級核心，建立盈利循環經濟和低碳解決方案業務」及「提升績效和文化」策略，評估該等資產。

LyondellBasell 行政總裁 Peter Vanacker 表示：「我們在 2023 年資本市場日中表示我們將集中投資具備長期競爭優勢企業，並再投資某些帶來有意義規模兼卓越回報的優勢區域。這些標準，並沒改變。」

該公司於 MoReTec 工廠、 LyondellBasell 轉化塑膠廢物為液體原料的專利技術，以及在德國科隆地區循環經濟樞紐發展的商業規模投資，將按計劃繼續進行。LyondellBasell 還將繼續身為發展和升級核心資產基礎的重要推動者，而投資和利用自身科技差異地位。

Vanacker 補充說：「本公司將優先考慮投資，與我們循環經濟和淨零目標一致的多個營運單位。我們明白這些策略評估可能為我們的員工和客戶帶來不安，但我們致力於整個過程中，安全兼可靠地運用資產。」

傳媒查詢

LyondellBasell 媒體關係

電話：+1 713 309 4791

電郵：[email protected]

或者：Robert Kleissen，歐洲對外事務

電話：+31 6 273 573 98

電郵：[email protected]

關於 LyondellBasell

我們是 LyondellBasell （紐約證交所代碼：LYB）是全球化學工業的領導者，為日常可持續發展生活，創造解決方案。我們透過先進科技和集中投資，落實循環及低碳經濟。本公司同仁竭盡所能，務求為客戶、投資者和社會創造價值。作為現時全球最大聚合物生產商之一，也是聚烯酚科技的領導者，我們開發、製造和銷售多項高質素和創新產品，均可應用於可持續發展運輸、食品安全、潔淨水源和優質醫療等。如欲更多資料，請瀏覽 www.lyondellbasell.com 或在 LinkedIn 關注 @LyondellBasell。

前瞻性聲明

本公告中的非歷史事實事項聲明，均為前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於 LyondellBasell 管理層多個假設，這些假設在當時被認為是合理的，並受到重大風險和不確定性的影響。該等實際結果可能因多個因素而出現重大差異，該等因素包括但不限於市場狀況、我們根據自身價值提升計劃而產生預期收益的能力、我們達到多個持續發展目標的能力（包括增加生產和可再生能源聚合物來達到我們目標和預測的能力，以及在目標設定時間內減少排放和實現淨零排放的能力）、任何擬議兼已述設施的成功建造和運營、具競爭力的產品和定價壓力、我們識別、評估和完成與歐洲資產相關的任何策略替代方案的能力。其他可能導致結果與前瞻性聲明中所述的重大差異的因素，請參閱截至 2023 年 12 月 31 日止年度 10-K 表格的「風險因素」部分，可於www.LyondellBasell.com 的投資者關係頁面和證券交易委員會網站 www.sec.gov 索取。我們無法保證前瞻性陳述的任何將會出現行動、事件或結果，或若當中任何一個發生而將對我們的營運或財務狀況產生任何影響。前瞻性聲明僅代表截至發表當日的情況，並基於 LyondellBasell 管理層在發表時的估計和意見。除法律要求外，若該等情況或管理層的估計或意見出現變化，LyondellBasell 概不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

SOURCE LyondellBasell