LyondellBasell 新增東南歐配送中心以改進客戶體驗

荷蘭鹿特丹2024年5月18日 /美通社/ -- 全球化學工業的領導者 Lyondell Basell 很榮幸宣布，該公司在匈牙利成立一個新的聚乙烯產品配送中心。這項措施是我們持續承諾的一部分，2023 年 11 月英國中心的啟用也能體現這一點，通過將庫存放在離客戶工廠更近的地方，從而縮短訂單的交貨時間，提升客戶體驗。

這個位於匈牙利的配送中心是 LyondellBasell 全球佈局的重要補充。除了我們現有的配送平台外，這個新的中心也代表我們邁出了重要一步，讓客戶能夠更快取得我們產品。

在匈牙利建立的這個新中心是與物流專家 Maersk 合作的成果，Maersk 在該領域一直擁有卓越聲譽。該中心將策略性地設於布達佩斯，確保最佳的配送和快速交付。

聚合物商業經理 Erik Mezger 評論道：「LyondellBasell 致力提供卓越的服務，這就是為什麼我們很高興宣布在匈牙利開設新的配送中心。這次擴展將意味著縮短交貨時間，並為我們的客戶提供更好的服務。此外，它讓我們能夠進一步利用全球資產佈局網絡，以確保客戶在需要時獲得所需的產品。」

Maersk 全球化學品垂直主管 Patrick Hore 表示：「我們很榮幸能夠為 LyondellBasell 提供度身訂造的倉儲解決方案，從而大幅縮短其交貨時間。作為全球物流整合商，我們的其中一項服務是提供分散式倉儲解決方案，而不是在整個大陸範圍內的單一大型配送中心進行分發。憑藉我們遍佈各大洲且不斷增長的約 470 個倉庫網絡，以及我們對船舶、碼頭、飛機和貨車車隊等物流資產的控制，即使在動蕩時期，也能為客戶提供更可靠和更具彈性的貨物流動。」

如需更多關於這個新的配送中心的資訊或有任何查詢，客戶歡迎聯絡其各自的 LyondellBasell 銷售代表。

關於 LyondellBasell

我們是 LyondellBasell（紐約證券交易所代碼：LYB）-- 全球化學工業的領導者，為日常永續生活創造解決方案。我們透過先進科技和集中投資，落實循環及低碳經濟。本公司同仁竭盡所能，務求為客戶、投資者和社會創造價值。我們身為全球最大聚合物生產商之一兼聚烯烴技術的先驅，為可持續發展交通、食品安全、淨水和優質醫療等應用，研發、製造和銷售優質兼創新的產品。如欲了解詳情，請瀏覽 www.lyondellbasell.com，或於 LinkedIn 關注 @LyondellBasell。

關於 Maersk

A.P. Moller-Maersk 是一家綜合物流公司，致力於連接和簡化客戶的供應鏈。作為物流服務的全球領導者，該公司在 130 個國家/地區展開業務，僱用超過 100,000 名員工。Maersk 旨在通過新技術、新船和綠色燃料在 2040 年前在整個業務範圍內達到淨零排放。

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