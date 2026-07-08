M-DAQ Global 戰略拓展越南市場，強化東盟佈局與增長

M-DAQ 通過與越南 METech 的戰略整合，強化區域跨境支付基礎設施，推進構建互聯互通的東南亞數字經濟願景。

新加坡2026年7月7日 /美通社/ -- 總部位於新加坡，專注於外匯及跨境支付解決方案的領先金融科技集團M-DAQ Global 宣佈，已與越南 METech （持有當地持牌支付服務商PayME多數股權）正式簽署戰略整合協議。

這一里程碑標誌著M-DAQ在構建統一東盟支付樞紐的雄心道路上邁出重大一步，該樞紐將提供覆蓋全區域的綜合性收款、匯兌與付款能力。作為本次戰略整合的一部分，M-DAQ 現已在越南擁有自主可控的合規支付基礎設施，能夠直接以越南盾處理本地收款和支付。對越南盾收款與付款通道的直接接入，減少了對第三方合作夥伴的依賴，使M-DAQ能夠可靠地掌控區域內關鍵的跨境走廊，從而實現更快速、高效的資金流動，降低進出越南企業的交易摩擦。

作為東盟增長最快的經濟體之一，越南是 M-DAQ至關重要的擴展走廊。METech 在技術與監管方面的專業積累，加之其長期的銀行合作關係，為 M-DAQ 的區域平台提供了必要的在岸基礎設施。兩家機構服務高度互補的客戶群體，此次整合將METech的本地專長與M-DAQ的區域規模相結合，為雙方釋放強勁的發展機遇。

M-DAQ 與 METech的整合，是其沿東盟主要貿易及經濟走廊構建全面持牌支付版圖戰略的又一進展。此前，M-DAQ 已在馬來西亞通過 EasyPay ，在印度尼西亞通過 Wallex 完成拓展。隨著 METech 加入集團，M-DAQ 將持有五張監管牌照，覆蓋四個主要東盟市場。METech 的本地市場專長與 M-DAQ 的區域基礎設施相結合，為區域內及東盟與世界其他地區之間的跨境支付流動打造更強大的平台。

M-DAQ Global 集團首席執行官陳俊成表示：「越南是東盟最具活力的增長市場之一，也是區域數字化轉型的重要支柱。我們很榮幸通過本次整合實現M-DAQ 在越南的首次直接落地，進一步推進我們的東盟戰略。這為我們解鎖區域新機遇，加強市場間互聯互通，推動下一階段規模化跨境支付奠定了良好基礎。」

此次佈局正逢其時。越南跨境電商貿易市場潛力巨大，其數字經濟在 2025 年快速增長至 721 億美元，占越南國內生產總值的 14% 以上，政府正積極推動該比例在 2030 年前提升至 30%。此外，據越南工貿部數據，2025 年越南國內電子商務市場規模達 310 億美元，使越南躋身東盟三大數字經濟體之列。在此勢頭推動下，僅越南跨境 B2C 電子商務市場預計到 2031 年將增長至 133.9 億美元，區域貿易走廊仍有廣闊未開發空間。

METech 創始人 Lê Hoàng Gia 表示：「過去十年，我們在越南金融生態系統中建立了深厚的本地根基，通過服務本地企業積累了豐富的專業經驗。通過此次與 M-DAQ 的整合，我們期待將自身專長延伸至越南以外，以本地基礎設施結合區域觸達能力，為整個東盟開闢新的增長機遇。我們正攜手樹立跨境支付執行的新標準 – 快速、可靠、透明。」

M-DAQ Global 簡介

M-DAQ Global 是金融科技領域的先鋒集團，深耕外匯與跨境支付賽道，致力於為全球企業打造一體化、順暢無阻的跨境交易服務體系。依托自研專利技術，集團以統一 API 接口實現交易的全程透明與可預判，並持續提供充足的支付流動性，兼顧大型企業與中小商戶的跨境經營需求，助力各類企業從容拓展全球貿易，精準管理外匯風險敞口。

集團總部設立於新加坡，業務覆蓋東盟及全球七大國家與地區，可提供外匯兌換、跨境收款、國際支付全鏈路一站式解決方案，靈活適配企業多元化業務場景，高效簡化各類跨境交易流程。

欲瞭解更多信息，請訪問：www.m-daq.com

METech 簡介

METech 是越南一家成熟的金融科技集團，也是總部位於胡志明市的知名持牌服務商 PayME 的大股東。通過 PayME，METech 運營穩健的本地支付基礎設施，提供全面的數字支付解決方案，包括線上支付網關、二維碼支付、電子錢包及薪資預支服務。

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SOURCE M-DAQ Global