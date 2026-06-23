臺北市立內湖高級中學學生在奧的斯Made to Move Communities ™挑戰賽中榮獲優異獎

學校獲7,500美元獎金，用於推進STEM（科學、技術、工程和數學）項目

台北2026年6月23日 /美通社/ -- 來自臺北市立內湖高級中學 (內湖高中) 的一支學生團隊在奧的斯Made to Move Communities ™學生挑戰賽中榮獲區域優異獎。此挑戰賽旨在鼓勵學生運用STEM原理，為現實世界中的城市出行問題提出解決方案。奧的斯（NYSE: OTIS）作為比賽主辦方，透過員工志工導師全程指導學生參賽，是全球領先的電梯和電扶梯製造、安裝、維修保養及汰舊換新方案公司。

在過去的幾個月裡，學生們在奧的斯志工導師的指導下，完善了他們發想的解決方案。他們向奧的斯區域評審團進行了展示。學生團隊出色的表現為內湖高中贏得了7,500美元獎金，用於推進該校的STEM項目。

「看到學生學習如何運用人工智慧為社區帶來正面改變，真是令人鼓舞。」內湖高中校長董家莒說。 「感謝學生、教職員工以及奧的斯志工們，是你們讓這次創新的學習機會成為可能。」

「內湖高中學生們在開發和展示解決方案過程中展現出的創造力和技能令我們深受鼓舞。」奧的斯香港、澳門及台灣副總裁暨董事總經理劉欣向說。 「最重要的是，我們希望這次經歷能夠激勵他們以及其他參與該計畫的學生繼續探索STEM領域，並有可能成為下一代領導者和創新者。」

關於奧的斯Made to Move Communities ™計畫

奧的斯Made to Move Communities ™計畫是公司旗艦級的社會影響力計畫。這是一項針對全球學生的挑戰賽，旨在激發學生運用科學、技術、工程和數學（STEM）知識，創造性地解決現實世界中的出行問題。

計畫已踏入第六年，一直聚焦全球趨勢及奧的斯業務專長能發揮實質影響的領域。今年的主題聚焦於自然災害，鼓勵學生運用STEM技能和人工智能的思維方式，開發解決方案，幫助全球社區和緊急應變人員應對日益頻繁且嚴重的自然災害。

今年共有來自 14 個國家及地區、18 間學校、超過 200 名中學生參與挑戰賽。在過去數月，學生團隊在 150 多名奧的斯導師的指導下，發展並完善其創新構想，並分別向奧的斯於全球四大地區——美洲、亞太、大中華及 EMEA（歐洲、中東及非洲）的評審團展示成果。

自 2020 年起，Made to Move Communities™ 已動員超過 1,000 名奧的斯同事擔任義工導師，指導超過 1,250 名學生，並向參與學校提供 145 筆資助，總額接近 150 萬美元，以持續推動 STEM 教育。

如需了解更多關於Made to Move Communities ™挑戰賽的訊息，請訪問www.otis.com/mtmc。

關於奧的斯

奧的斯致力於讓人們在更高、更快、更智能的世界聯繫無間、發展無限。我們是全球領先的電梯和電扶梯製造、安裝、維修保養及汰舊換新供應商，每天運送乘客約25億人次，維修保養設備超過250萬台，數量在業界首屈一指。在世界各地許多知名的地標、住宅和商廈、交通樞紐等，都可以看到奧的斯的身影。奧的斯總部位於美國康乃狄克州，全球員工約72,000人，其中包括約45,000名維修保養專業人員，致力於製造、安裝和維修保養電梯和電扶梯，以滿足全球200多個國家和地區的客戶和乘客需求。了解更多，請瀏覽 www.otis.com 及關注奧的斯的 LinkedIn, YouTube, Instagram and Facebook @OtisElevatorCo.

SOURCE 奧的斯