「Make Your Way」Bata 揭示品牌發展

「Make Your Way」活動反映了 Bata 重新專注於風格、舒適性和經濟實惠，旨在吸引年輕、注重潮流的觀眾，同時尊重公司深厚的傳統。

「這項活動，旨在激發自我表達和信心。在 Bata，我們製作鞋子以陪伴消費者創造自己的生活道路，並打造邁向未來的道路。」Bata 全球行政總裁 Sandeep Kataria 表示。

戰略願景

新的定位「時尚、更加舒適、經濟實惠的鞋子，讓每個方向的您都勢不可擋」旨在與當今重視時尚的消費者建立聯繫，擴展 Bata 客戶群並推動業績進一步增長。此定位將透過 Bata 的關鍵標籤傳達：「Bata」、「Bata Comfit」和「Bata Red Label」。這策略使 Bata 成為唯一一間大型高街製鞋零售商，透過真實和豐富的內部品牌，涵蓋消費者生活各方面，真正對準了「Every Side of You」：服裝、休閒和運動。

全球宣傳活動推出

與機構 &Rosàs 共同展開的全球活動，包括媒體投資、店內故事，以及 Bata 的電子商務和社交媒體方法的重新設計。

特別倡議

此倡議還將以啟發和支持不同領域女性的公益營銷為特色。Bata 將於 9 月開始在歐洲推出特別的 130 周年版女芭蕾舞團，支持女性芭蕾舞和舞蹈，鼓勵來自不同背景的女性參與，並協助經濟困難的女性。芭蕾舞鞋是對原創 Batovka 的時尚重新解釋，這是一款由 Bata 於 1897 年推出的創新鞋款，彰顯出公司對品質和經濟實惠的願景。

Bata Group 簡介

Bata 是全球領先的製鞋商之一，每年銷售的鞋超過 1 億對。Bata 客戶享受舒適合身且時尚的設計、實惠的價格和負責任的製鞋工序，從頭到腳都可以感受到鞋的舒適。這間家族企業成立於 1894 年，在五大洲的 56 多個國家/地區經營業務。Bata 設計、製造和銷售自己的鞋款，不斷創新以尋找最合適的鞋款。

&Rosàs 簡介

&Rosàs 成立於 2003 年，是一間位於巴塞羅那的領先的廣告和通訊公司，以其貫徹始終、市場意識和忠誠度而聞名。

傳媒聯絡

Sarah Stocchetti

Bata Group 全球企業傳訊

電子郵件：[email protected]

電話號碼：+41 79 724 60 68

SOURCE Bata Brands SA