Mantle通過集成Infinex拓展全球DeFi准入渠道

通過拓展在Infinex市場的佈局，Mantle持續推動其使命——讓去中心化金融變得更易觸達、更高效、更具擴展性，進而賦能開發者、交易者與流動性提供者無縫接入持續擴張的鏈上生態。

此項集成的重要性

Infinex通過聚合多協議流動性，並將兌換、跨鏈、收益機會等高級DeFi操作簡化為一體化的統一體驗，使用戶無需跨多個分散界面進行操作，大幅降低了參與Mantle原生資產與應用生態的門檻。

此項集成進一步拓展了Mantle的鏈上覆蓋範圍與互操作性。隨著用戶對無縫跨協議DeFi服務的需求日益增長，此次合作將為更廣泛的生態應用落地提供支撐。

Mantle一體化交易新體驗

隨著Mantle持續構建其模塊化二層網絡生態，該生態旨在釋放DeFi的資本效率與機構級應用潛力，同時推動現實世界金融實現無縫流轉。像Infinex這樣的集成方案，可為用戶與合作夥伴帶來即時的現實價值。

通過Infinex平台，用戶現可一站式探索、訪問並部署Mantle原生資產及各種DeFi功能，包括：

無縫兌換 ：通過優化路由執行代幣交換，獲取最優價格並最大限度降低滑點。

：通過優化路由執行代幣交換，獲取最優價格並最大限度降低滑點。 集成跨鏈 ：在平台內直接完成跨鏈資產轉移，避免用戶操作獨立且複雜的跨鏈界面。

：在平台內直接完成跨鏈資產轉移，避免用戶操作獨立且複雜的跨鏈界面。 收益優化：通過單一儀表板呈現並自動接入多元收益策略，涵蓋質押、借貸及流動性提供等功能。

這種一體化體驗在降低參與門檻的同時，也提升了流動性效率與用戶參與度，助力Mantle持續擴張的DeFi生態繁榮發展。

對Mantle生態的戰略意義

Infinex的集成使Mantle的能見度突破其原生生態邊界，同時促進了更深層、更高效的跨鏈流動性。隨著Mantle持續吸引從去中心化交易所、自動化收益工具到AI驅動界面及RWA平台等多元DeFi建設者，通過跨鏈聚合器實現的廣泛接入，正成為推動鏈上活躍度、交易量與用戶增長的關鍵驅動力。

這一里程碑事件有力支撐了Mantle的長期戰略，即構建一個兼具穩健性、可訪問性與高性能的生態系統，既服務於資深DeFi用戶，也迎接即將到來的主流參與浪潮。

關於Mantle

Mantle致力於成為機構與傳統金融（TradFi）對接鏈上流動性與現實世界資產（RWA）的核心分發層與門戶，驅動現實世界金融實現無縫流轉。

憑借超40億美元的社區自有資產，Mantle將可信度、流動性與可擴展性融入機構級基礎設施，為大規模應用落地提供支撐。該生態以Bybit平台內的$MNT為錨定資產，並通過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目持續擴展。同時，Mantle Network與Ethena USDe、Ondo USDY、OP-Succinct及EigenLayer等領先發行方和協議建立合作關係，進一步增強了生態體系的協同效應。

關於Infinex

Infinex作為加密超級應用，融合了多鏈錢包、DEX聚合器、永續合約交易等核心功能的優勢。通過無縫用戶體驗、支持超過20條公鏈的兼容性以及通行密鑰技術，Infinex為用戶提供了最安全便捷的上鏈途徑。歡迎在X平台關注Infinex，並立即訪問Infinex.xyz創建賬戶。

