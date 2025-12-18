Mantle舉辦年終直播特別節目「Mantle State of Mind」第四期

回顧「MoMNTum」之年

直播以「2025 Mantle Year in MoMNTum Review」開場，重點回顧過去一年Mantle Network、生態應用、機構合作及社群增長等方面的關鍵裡程碑。該環節將全面展示Mantle的分發層戰略在實踐中的進展。

現實世界資產的理想棲息地

節目的核心環節將聚焦於Mantle作為鏈上現實世界資產理想棲息地的不斷拓展角色，邀請正在積極構建現實世界資產基礎設施的領導者參與討論，包括USDT0聯合創始人、CIAN協議聯合創始人、RedStone業務發展負責人以及Mantle生態與合作伙伴負責人。小組討論將分享現實世界資產在鏈上如何構建結構、保障安全以及進行分發的相關見解，以及Mantle的架構如何支持可擴展、適應機構需求的部署。

Mantle全球黑客松與學者重聚

節目將重點介紹Mantle的首屆全球黑客松，並展示OpenBuild和HackQuest的貢獻成果，分享Mantle如何助力建設者從入門到黑客松後的持續成長。Mantle學者重聚環節則邀請社群貢獻者分享心得，彰顯Mantle社群驅動的生態系統特色。

Bybit七周年慶典與社群獎勵

作為年終特別節目的一部分，Bybit將加入直播，通過數據回顧Bybit與Mantle的合作成效，涵蓋$MNT交易活動、持有者增長和平台用戶參與度等關鍵生態指標。Bybit全球活動高級經理還將介紹作為Bybit七周年慶典一部分推出的Mantle主題系列活動，重點介紹面向$MNT持有者開展的持續活動和參與計劃。此討論將深入解析交易所主導的激活活動如何支持生態增長，並與Mantle更廣泛的分發策略保持一致。

為紀念此次年終直播，Mantle還將舉辦POAP活動，為參與的觀眾提供高達1000美元的獎勵，這進一步彰顯了Mantle回饋長期社群參與的承諾，並以一場社群至上的慶祝活動為今年收官。

中文直播：黑客松建設者特寫

全球場次結束後，Mantle將於12月19日舉辦中文專場直播，旨在讓黑客松項目獲得更多社群及更廣泛受眾的關注。

本次建設者專場將邀請以下黑客松團隊參與：

Cicada -- 領先的鏈上資產管理平台，提供合規的代幣化與發行解決方案，通過新一代收益分配與流動性設計將現實世界資產引入鏈上。

Vimix -- 基於Mantle的應用層項目，將內容混剪轉變為Web3參與的基礎單元，通過注意力圖譜(Attention Graph)捕捉創意如何被采納、擴展並轉化為鏈上關注度與價值。

Insight -- 社群驅動的情感數據收集與標注平台，利用Web3原生激勵機制，為人工智能和去中心化應用構建高質量的情緒數據集。

此環節體現了Mantle對黑客松後持續支持的承諾，為建設者提供曝光機會、反饋以及超越比賽本身的持續發展動力。

關於Mantle

Mantle將自己定位為機構及傳統金融連接鏈上流動性並獲取現實世界資產的首選分發層和門戶，推動現實世界金融流動。

憑借超過40億美元的社群持有資產，Mantle將信譽、流動性及可擴展性與機構級基礎設施相結合，以支持大規模采用。該生態系統以Bybit平台內的$MNT為核心，並通過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目擴展構建。此外，Mantle Network還與Ethena USDe、Ondo USDY、OP-Succinct和EigenLayer等領先發行方和協議建立了合作關系。

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務全球超過7000萬用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

