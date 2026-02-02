Mantle在Solana開創跨鏈時代，在Bybit直達Mantle Super Portal

阿聯酋迪拜2026年2月2日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit，欣然通過Mantle Super Portal加入Mantle的基礎設施革命行列。這一與Bybit共同開發的新基礎設施，能夠極大地促進以太坊虛擬機(EVM)與Solana之間的資產流動，並提升$MNT（Mantle代幣）的多功能性。此次整合意味著，作為全方位支持MNT的核心平台，Bybit為其用戶拓展了跨鏈資產的獲取途徑。

多鏈流動性的新型傳送樞紐

Mantle Super Portal是Mantle的原生跨鏈基礎設施，可以實現$MNT代幣在不同區塊鏈生態系統間的無縫流轉。作為統一的跨鏈交互界面，它使用戶能夠在以太坊和Solana等網絡之間轉移$MNT代幣，而無需面對繁瑣分散的工作流程或複雜的操作流程。

通過消除技術上的複雜性，Mantle Super Portal使$MNT成為一種原生可互操作的資產，讓用戶能夠獲取去中心化金融(DeFi)流動性，在鏈上和中心化交易所環境中調配資金，並參與各種交易和收益機會，同時確保在不同網絡中保持一致的安全性和執行質量。

Bybit直通車：無縫接入MNT強大平台

借助Mantle Super Portal，Bybit現已支持MNT在Solana原生網絡上的存取款業務，簡化了複雜的跨鏈橋接流程。用戶可以直接在Bybit Alpha和Byreal平台上交易Solana鏈上的MNT代幣，同時享受升級後的激勵政策，並無縫接入Solana強大的DeFi生態系統。

為了慶祝此次整合，Bybit Alpha推出一系列以MNT為主題的活動和特色功能，旨在為交易者搭建通往MNT投資機遇的橋樑。

MNT交易： 在支持Solana網絡的Bybit Alpha平台上交易MNT代幣

在支持Solana網絡的Bybit Alpha平台上交易MNT代幣 成為流動性提供者 (LP)： 將資產存入MNT-USDC資金池，作為流動性提供者可以獲得最高達115%的年化利率(APR)

將資產存入MNT-USDC資金池，作為流動性提供者可以獲得最高達115%的年化利率(APR) MNT Token Splash活動：即日起至2026年2月11日，參與者可以通過交易，贏取10萬個泰達幣(USDT)獎勵池中的份額

跨生態系統流動性與應用進行規模化擴展

Mantle最新推出的Solana網絡升級，為所有生態系統參與者開闢了全新可能。隨著流動性與資產分發如今在多條區塊鏈間實現互通，Mantle正逐步演變為真正的跨生態系統基礎設施層，為現實世界資產(RWA)代幣化、支付通道、抵押品解決方案以及重塑鏈上收益機會的激勵機制提供核心支持。

對於那些探索面向未來的跨鏈基礎設施的邊界的交易者和開發者而言，Bybit、Byreal及頂級生態系統合作夥伴將亮相Consensus Hong Kong 2026，深度探討RWA代幣化、鏈上金融領域動態，並獨家揭秘Mantle在中心化金融(CeFi)與DeFi領域的戰略佈局。

此次活動適用相應的條款與條件。用戶可以訪問Bybit Alpha獲取更多信息。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

