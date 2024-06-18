Manulife 與世界經濟論壇展開 Prospering in Longevity Challenge 以推動健康及財務復原力

Manulife 全球可持續發展總監 Sarah Chapman 表示：「到 2050 年，全球 65 歲以上人口預計將增加一倍，達到 16 億，將為我們的地球帶來重大的健康和財富挑戰。「我們與世界經濟論壇和 UpLink 合作，因為我們都感到情勢緊迫，務求找到具包容性且易於實行的解決方案，協助全世界人民活得更長壽、更健康、更美好。」

雖然人們的壽命比上一代人更長，但這並不總是等同於健康狀況也得到改善。平均而言，人的一生中約有 50% 的時間健康狀況欠佳，其中 12% 的時間健康狀況較差 1。

隨著人口老齡化的到來，財務復原力、讀寫能力、健康老齡化、世代技能培養、社會聯繫以及性別、種族和階級的長壽不平等因素，對確保更可持續、更健康的未來至關重要，我們必須緊急行動。

首次 Longevity Challenge 的主題如下：

1. 在更長的壽命中加強財務復原力，這將建立解決方案，使人人都接觸得到獲取提高財務復原力的工具的途徑，例如，賦予更好的財務決策權、儲蓄能力、以行為為重點的財務應用程式。

2. 採用預防性的醫療保健方法，旨在透過預防性的醫療保健方法提供有針對改善身體和心理健康的解決方案，例如早期風險因素檢測和介入、生活方式追踪器和接受虛擬醫療護理。

世界經濟論壇 UpLink 主管 John Dutton 表示：「創新是 2030 年實現可持續發展目標的關鍵。透過與宏利合作，我們致力於採購和擴展創新解決方案，以增強長者的財務復原力，並發展「上醫治未病」的預防醫學。這項合作將使用能夠提高財務復原力的工具，並普及旨在改善身體和精神健康的解決方案。」

這多年合作夥伴關係，建立在 Manulife 與世界經濟論壇 UpLink 持續合作的基礎之上，雙方將在 2023 年展開創新挑戰活動，在兩大關鍵領域推動以自然為本的氣候變化解決方案。首先著重於從整個可持續林業價值鏈中尋找創新解決方案，其次則著重改善地球與人類健康之間聯繫的創新。是次計劃共有 21 間生態創業初創公司獲評為勝出挑戰，為可持續森林管理提供創新和可擴展模式。有關此計劃的更多資訊可以在這裡瀏覽。

若要進一步了解 Manulife 的社會責任議程，以及追蹤其目標的進度，請瀏覽 manulife.com/impact。

關於 Manulife

Manulife Financial Corporation 是一間領先的國際金融服務提供商，幫助客戶輕鬆作出抉擇、實現精彩人生。公司提供金融意見和保險服務，總部設在加拿大多倫多。在加拿大、亞洲和歐洲以宏利為品牌運營，在美國主要以 John Hancock 為品牌運營。Manulife Investment Management 是全球財富和資產管理業務的分支機構，致力協助全球零售、機構及退休業務的投資者。截至 2023 年底，我們擁有超過 38,000 名員工、超過 98,000 名代理商和成千上萬的分銷合作夥伴，為超過 3,500 萬位客戶提供服務。我們在多倫多、紐約和菲律賓證券交易所的交易代碼為「MFC」，在香港的交易代碼則為「945」。

並非所有的產品都可以在所有司法管轄範圍內獲得。更多資訊，請瀏覽 Manulife.com。

關於 UpLink

UpLink 是世界經濟論壇的開放式創新平台，旨在透過支持初創企業為聯合國可持續發展目標 (SDGs) 中提出的全球最緊迫問題，提供創新解決方案，為人類和地球展開一場「企業家革命」。

UpLink 是 Deloitte 與 Salesforce 在 2020 年達佛斯世界經濟論壇年會上攜手創立，連接企業家與投資者，以及專家與合作夥伴，協助他們擴大企業規模。UpLink 透過名為「創新挑戰」的競爭框架，為新的創新提供眾籌資源。UpLink 目前已舉辦超過 43 項挑戰，並發掘 350 多名企業家，在健康、食物、淡水、海洋、塑膠、教育、氣候等 SDG 關鍵領域提供創新解決方案。詳細資訊，請瀏覽 https://uplink.weforum.org。

SOURCE Manulife Financial Corporation