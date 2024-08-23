Manulife Investment Management 在自然資本、TCFD 及 SRI 報告內中分享股份分析及投資洞察

多倫多2024年8月24日 /美通社/ -- Manulife Investment Management (Manulife IM) 是全球最大自然資本經理，管理超過 160 億美元的森林和農業1資產管理，最近發表三份報告，詳細介紹如何將重大氣候和自然相關財務投資考慮納入資產管理和投資組合建構能力。如市場參與者感興趣，可參閱 Manulife IM 的《自然資本可持續發展》報告 、《氣候相關財務披露專責小組》(TCFD) 報告和《可持續發展和負責任投資》(SRI) 報告的見解，更深入了解可持續發展投資和評估公共與私人市場的資產類別中，各種投資的風險與機會。

該報告強調 Manulife IM 致力提供強勁的長期投資表現承諾、自然資本對人類健康的重要，以及木地與農業資產為投資組合和地球帶來價值的機會。舉例，Manulife IM 在氣候與自然資本投資解決方案中，為投資者提供林地投資機會的策略。即透過加強管理實踐，有目的地增加森林碳儲存量，從而創造高度誠信的碳信用額。

Manulife IM 主席兼行政總裁 Paul Lorentz 表示：「我們很高興能與市場參與者分享這些報告，並相信氣候相關風險和其他可持續發展因素，可能嚴重影響長期財務價值，最終更嚴重影響客戶投資目標。我們致力於全部投資過程中，考慮全部財務重要風險，包括可持續發展因素。這是因為我們的主要目標，就是我們代表客戶，提升管理資產的回報。」

Manulife IM 最新的《自然資本可持續發展》報告中，強調自然資本對機構投資組合的重要、世界對這些資產的依賴，以及這些投資如何創造超越它們生產實體產品外的價值。重點包括：

Manulife IM 的森林投資資產，已種植超過 5,000 萬種幼苗。這些幼苗可生產建造超過 100,000 個房屋的木材，足以製造約 220 萬噸紙張的纖維木，以及足以為 1,500 個美國家庭生產一年電力的生物質；

Manulife IM 整合再生實踐與農業產品組合，繼續專注以較小碳足跡，生產更多食物。在 2023 年期間，100% 客戶資產報告使用至少一種再生物料，而 78% 屬性使用四種或更多再生物料；以及

該公司的五個自然目標進度報告，符合生物多元財務管理承諾，而該承諾將於 2025 年前兌現。這些目標包括改善評估方法的合作和知識分享，納入生物多元至 ESG 政策中，評估投資對生物多元的影響，使用科學為本的目標來改善生物多元影響，以及發表年度報告來量度和評估實現生物多元目標的進度。

Manulife Investment Management 持續發展總監 Brian Kernohan 表示：「自然資本不僅是個概念，而在支援全球經濟具備內在價值，成為可量度兼可賺錢的現實。我們相信自然是為萬物帶來真正經濟和社會價值，而現在是遭到價錯誤定價的資產。」

最新的 TCFD 報告概述 Manulife IM 如何透過適當治理、策略、風險管理，以及指標和指標，將氣候相關風險和機會融入投資決策中。

TCFD 報告的重點眾多，包括：

90% Manulife IM 全球房地產股票投資組合，獲得綠色建築標準認證，例如 LEED 認證、能源之星認證 (ENERGY STAR) 或 BOMA BEST； 2

Manulife IM 透過管理森林和農場，以五年滾動平均水平計算，可從大氣中消除約 150 萬噸二氧化碳；及

Manulife IM 務求為客戶增加可持續發展的投資選擇數量，以及多種可持續發展的投資選擇。

Manulife IM 的最新 SRI 報告予人深入了解該公司對可持續發展的投資方法，包括治理、管理資料、負責任投資原則 (PRI) 的計分卡，以及其他可持續發展里程碑與成果。

今年 SRI 報告的重點，包括該公司的：

根據自然相關財務披露專責小組 (TNFD) 建議，發表首份自然報告，概述該公司在其林地和農業業務中，管理與自然相關風險和機會的方法；

連續第六年，本公司獲得 GRESB 5 星級評級； 3

本公司為可持續發展投資策略，正式化私募股權和信貸平台，當中包括建立短期優先事項和長期承諾；

在全公司內部，建立客戶為導向的排除框架；以及

本公司公佈水質聲明，正式承認水對人類健康、生計、生態系統、全球經濟，以及資產管理未來的基本重要。

Kernohan 先生總結：「當我們在這充滿活力的領域時，我們的報告務求提供全面見解，也協助我們透過我們的投資策略，推動正面變革和促進長期可持續發展。我們致力繼續加強報告，協助全部持份者都能清楚地了解我們在管理氣候影響和風險暴露的工作，以及加強長期價值創造的努力。」

請瀏覽以下網站，更了解 Manulife IM 的可持續發展投資方法：https://www.manulifeim.com/institutional/global/en/sustainability。

關於 Manulife Investment Management

Manulife Investment Management 是 Manulife Financial Corporation（紐約證券交易所代碼：MFC）的品牌，提供全球財富與資產管理服務。我們的使命是協助投資者更輕鬆地作出理財決定，從而生活更美好和建立更美好未來。我們現在為超過 1,900 萬個人、機構和退休計劃成員提供服務。我們相信我們的全球據點、互相幫助的業務和母公司的實力，有助我們協助投資者利用多個現時新興的全球趨勢。我們為客戶提供公開及私募投資解決方案，包括股票、固定收入、多種資產、另類投資，以及可持續發展相關策略（例如自然資本），協助客戶作出更明智的投資決定和實現投資目標。公司並非於全部司法管轄區提供全部投資產品。如欲更多資料，請瀏覽 manulifeim.com。

請勿假設此處所述的任何 ESG 或可持續發展計劃、標準或指標，將適用於每個 Manulife Investment Management 的投資資產。或者，請勿假設任何 ESG 或可持續發展計劃、標準或指標，均適用於任何 Manulife Investment Management 的早前投資。本文不保證任何所述措施或預期發展，最終成功或實現預期的成果。Manulife Investment Management 作出投資決策時，環境、社會及管治 (ESG) 因素僅為許多考慮因素之一。在某些情況下，可能其他考慮因素高於 ESG 考慮因素。本文所述任何 ESG 或可持續發展計劃，僅於 Manulife Investment Management 確定該計劃與多個投資目標一致時，才會投資該投資組合。個人投資組合管理團隊可能有不同看法，並為不同客戶作不同投資決定，而看法也會隨著時間而改變投資者決定選擇投資經理或投資基金前，請務必細閱現時投資服務資料或基金銷售文件。

1. 根據截至 2024 年 2 月的 IPE 研究。該排名根據管理自然資本總資產 (AUM)，包括林業／森林和農業／農地 AUM。多間公司應要求而提供 AUM 資料，該等資料時間為 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日。 2. 根據全球投資組合中，物業總樓面面積或建築平方面積。因為多重認證僅計算一次，所以總額不並包括不同認證標準。該等認證由 LEED 認證、能源之星認證、BOMA BEST、GBCA Green Star、BCA Green Mark、NABERS、CASBEE、BOMA 360 和 Fitwel 提供。 3. 根據 2023 年 10 月發佈的 GRESB 結果，而該結果涵蓋 2022 年期間。每年 Manulife Investment Management 承擔每項基金遞交費用。GRESB 評級是整體量度如何將可持續發展問題融入公司，以及基金管理與實踐中。如欲更多 GRESB 房地產評估資料，請參閱 gresb.com/nl-en/real-estate-assessment。

亞洲：

Carl Wong

[email protected]

北美和歐洲：

Elizabeth Bartlett

[email protected]

SOURCE Manulife Investment Management