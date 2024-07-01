《MAPLESTORY N》先鋒測試今日開放注冊

先鋒測試的關鍵日期如下(UTC+4)：

注冊時間：2024年7月1日（周一）至7月7日（周日）

測試人員名單公布時間：2024年7月18日（周四）

先鋒測試時間：2024年7月24日（周三）至於8月2日（周五）

在先鋒測試期間，參與者將有機會搶先體驗《MapleStory N》，該游戲將於今年晚些時候正式發布。測試將展示游戲的關鍵區塊鏈元素，包括有限供應獎勵系統和用戶驅動定價系統。此外，測試人員可以在簡單模式（玩家等級50+）和正常模式（玩家等級90+）下體驗Zakum Boss內容。

NEXPACE執行董事Sunyoung Hwang表示：「我們很高興宣布《MapleStory N》的先鋒測試開放注冊。我們強烈建議用戶今天就進行注冊。我們將根據測試結果，為《冒險島》IP的粉絲們帶來最好的《MapleStory N》版本。」

《MapleStory N》是在MapleStory Universe內推出的第一款游戲，MapleStory Universe是一個利用NFT來提升游戲體驗的虛擬世界生態系統。

《冒險島》IP在全球擁有超過1.8億注冊用戶。憑借20年來積攢的豐富內容和龐大資源庫，《冒險島》建立了一個穩固的生態系統，有很多可以轉化為NFT的物品和強大的社區功能，是區塊鏈集成的理想選擇。

有關《MapleStory N》先鋒測試的更多信息，請訪問官方網站、Discord、X、Facebook和Medium。

[關於《MapleStory N》]

《MapleStory N》是一款基於PC的MMORPG，將區塊鏈技術引入《冒險島》IP，旨在觸達全球游戲玩家。《MapleStory N》的主要目標是讓玩家盡情享受角色扮演游戲的樂趣，同時增強賺取游戲內獎勵的體驗。在《MapleStory N》中，玩家可以通過擊敗怪物和完成任務等玩法獲得物品並將其轉化為NFT。《MapleStory N》培養基於用戶動態及其對NFT的數字所有權而非依賴現金商店的用戶驅動經濟。《MapleStory N》將在支持區塊鏈游戲的各個地區推出，具體發布日期將在未來公布。

[關於MapleStory Universe]

MapleStory Universe是NEXPACE上的首個項目。作為一個根據Nexon世界知名IP建立的虛擬世界生態系統，MapleStory Universe利用NFT為游戲體驗帶來各種有形和無形的增強。MapleStory Universe致力於降低區塊鏈技術的准入門檻，讓每個人都能輕松地參與和體驗區塊鏈世界。

[關於NEXPACE]

NEXPACE是一個基於區塊鏈技術並利用NFT的IP擴展項目。NEXPACE的目標是將創作者和用戶聚集在一起，培養一個創新的游戲社區，成員可以在這裡體驗其他成員開發的各種游戲和內容。憑借其區塊鏈技術，NEXPACE提供安全透明的服務，在用戶享受這些新穎發明的同時，鼓勵創作者自由表達自己的想法。這代表了NEXPACE的理念和雄心。

SOURCE MapleStory Universe