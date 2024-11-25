亞盛醫藥任命Marina S. Bozilenko女士、Debra Yu博士為獨立非執行董事

馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年11月25日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣布，公司任命Marina S. Bozilenko女士、Debra Yu博士為公司獨立非執行董事，該任命於2024年11月25日起生效。

亞盛醫藥董事長、CEO楊大俊博士表示：「我們非常歡迎Marina S. Bozilenko女士和Debra Yu博士成為亞盛醫藥的獨立非執行董事。兩位都是行業資深人士，在全球生物醫藥金融與投資、BD、戰略管理領域都有十分豐富的經驗。目前，亞盛醫藥正處於進一步踐行『全球創新』戰略的關鍵時刻，我們相信兩位的加入會為公司帶來更具高度的全球行業洞察和戰略指導，協助公司邁入全新發展階段。」

Marina S. Bozilenko女士，現為Biothea Pharma, Inc.總裁、首席執行官及董事，並在Talphera（納斯達克：TLPH）擔任獨立董事。此前，Bozilenko女士曾擔任William Blair & Co. LLC董事總經理、Bear, Stearns & Co., Inc.高級董事總經理、Banc of America Securities LLC董事總經理。在此之前，Bozilenko女士還在Vector Securities International, Inc.、Prudential Vector Healthcare Group、 Kidd & Co. LLC任職。此外，她還曾在Olema Pharmaceuticals, Inc（納斯達克：OLMA）擔任董事、 SynAct Pharma AB（斯德哥爾摩證券交易所: SYNACT）擔任董事。Bozilenko女士擁有芝加哥大學生物化學學士學位及社會科學碩士學位。

Debra Yu女士，醫學博士，現為Panacea Venture首席運營官兼合伙人，同時擔任MeiraGTx Holdings PLC（納斯達克：MGTX）董事會成員、藥明巨諾（2126.HK）獨立非執行董事。此前，她在聯拓生物（納斯達克：LIAN）擔任總裁兼首席戰略官。在此之前，Yu博士在華興證券（美國）任董事總經理和跨境醫療投資銀行業務負責人，也曾擔任Labrador Advisors董事總經理，為眾多跨境合作和許可交易提供專業諮詢；曾任藥明康德戰略副總裁；輝瑞公司風險投資團隊及全球業務發展組織高級總監。Yu博士曾在美國舊金山灣區擔任過多年的風險投資人，曾任Delphi Ventures普通合伙人、Bay City Capital董事總經理，並曾在 McKinsey & Co、摩根士丹利任職。Yu博士擁有普林斯頓大學分子生物學高級榮譽學士學位和哈佛醫學院醫學博士學位。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳洲及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括13項註冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克®曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球范圍內進行知識產權布局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物制藥公司，以及MD安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）、梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、

丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

亞盛醫藥前瞻性聲明

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SOURCE 亞盛醫藥