Masdar 將以 14 億美元收購 Brookfield 旗下 Saeta

自 2018 年收購 Saeta 以來，Brookfield 一直與其管理團隊緊密合作，成功實施了一項業務計劃，重點是剝離非核心資產、優化資本結構，並透過混合動力、重新供電、綠地開發和增值收購等機會為業務增長做好準備。此次出售符合 Brookfield Renewable 的資產輪換戰略，即回收資本以支持進一步的增長活動。

作為西班牙最大的可再生能源交易之一，此次交易進一步鞏固了 Masdar 在歐洲最大的可再生能源市場之一——西班牙的地位。此次交易彰顯了 Masdar 致力於加速西班牙、葡萄牙和歐洲的能源轉型，並推進其在該地區的增長計劃，因為該公司的目標是到 2030 年實現 100 吉瓦的全球產能。最近，Masdar 還宣布與 Endesa 達成協議，成為西班牙 2.5 吉瓦可再生能源資產的合作夥伴，但須獲得監管部門批准和其他條件。

阿聯酋工業和先進技術部長、Masdar 董事長兼 COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士表示：

「Masdar 致力於加快伊比利亞半島和歐洲清潔能源產能的交付。作為西班牙最大的可再生能源交易之一，這項與 Brookfield Renewable 的具有里程碑意義的交易建立在 Masdar 強勁的增長故事之上，展示了我們對歐盟到 2050 年實現更廣泛淨零排放目標的承諾，並釋放新的產能。言出必行，Masdar 正在進一步加快其雄心勃勃的增長計劃，並支持 COP28 批准的《阿聯酋共識》的交付，到 2030 年將可再生能源產能增加兩倍，實現公正、有序和公平的能源轉型。」

Brookfield 董事長兼過渡投資負責人 Mark Carney 表示：「我們很高興能與 Masdar 完成這項重要交易。作為清潔能源開發的全球領導者，Brookfield 和 Masdar 將繼續成為加速邁向淨零經濟的重要參與者。」

Masdar 行政總裁 Mohamed Jameel Al Ramahi 補充道：

「Saeta 在西班牙和葡萄牙的營運產能為 745 兆瓦，主要為風力資產，以及 1.6 吉瓦的開發管道，繼我們最近與 Endesa 就 2.5 吉瓦太陽能建立合作夥伴關係之後，Saeta 是 Masdar 在歐洲投資組合的完美補充。此次交易透過收購一個成熟的可再生能源平台，鞏固了我們在伊比利亞市場的足跡，該平台擁有強大的營運組合和管理團隊，以及切實的近期和長期增長機會，支持 Masdar 到 2030 年達到 100 吉瓦的擴張計劃。」

Brookfield Renewable Partners 行政總裁 Connor Teskey 表示：

「我們很高興在持有 Saeta 期間成功地為其提供了支持，與公司密切合作，擴大並優化了其在伊比利亞半島的可再生能源投資組合。Saeta 擁有強大的開發管道和一流的管理團隊，在 Masdar 的支持下，未來幾年必將在該地區持續提供更多可再生能源。」

Saeta 行政總裁 Álvaro Pérez de Lema 表示：

「在與 Brookfield 合作超過六年並取得成功和盈利增長之後，我們對 Masdar 作為新的控股股東的到來感到非常興奮，這將開啟 Saeta 歷史的新篇章。我們期待與 Masdar 合作，將 Saeta 帶入下一個成長階段，進一步鞏固其作為伊比利亞半島獨立可再生能源生產商的領導地位。」

顧問：

Masdar 已聘請 Citigroup Global Markets Limited 擔任其交易顧問，Linklaters 擔任法律顧問，UL 擔任技術顧問，KPMG 擔任其財務和稅務顧問。

Brookfield 聘請 Santander 和 Société Générale 擔任其交易顧問，Uría Menéndez 擔任法律顧問，G-Advisory 擔任技術顧問，KPMG 擔任其稅務顧問。

關於 Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) 是全球增長最快的可再生能源公司之一。作為全球清潔能源的先驅，Masdar 致力於推進太陽能、風能、地熱能、電池儲能和綠色氫技術的開發和部署，以加速能源轉型並幫助世界實現淨零排放的目標。Masdar 成立於 2006 年，已在 40 多個國家開發和投資了項目，總容量超過 20 吉瓦 (GW)，為最需要的人提供負擔得起的清潔能源，並幫助推動更可持續的未來。

Masdar 由 TAQA、ADNOC 和 Mubadala 共同擁有，目標是到 2030 年實現 100 吉瓦的可再生能源投資組合容量，同時力爭在同年成為綠色氫的領先生產商。

關於 Brookfield Renewable

Brookfield Renewable 運營著全球最大的上市可再生能源和可持續解決方案平台之一。我們的可再生能源投資組合包括北美、南美、歐洲和亞洲的水電、風能、公用事業規模的太陽能和儲能設施。我們的營運容量總計超過 34,000 兆瓦，我們的開發管道達到約 200,000 兆瓦。我們的可持續解決方案資產組合包括我們對 Westinghouse（一家領先的全球核服務企業）的投資，以及一家在加勒比和拉丁美洲擁有業務的公用事業和獨立電力生產商，以及運營資產和碳捕獲與封存能力、農業可再生天然氣和材料回收的開發管道。

Brookfield Renewable 是 Brookfield Asset Management 的旗艦上市可再生能源和轉型公司，Brookfield Asset Management 是一家領先的全球另類資產管理公司，管理著約 1 萬億美元的資產。

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SOURCE Masdar