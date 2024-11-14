Masdar 與 KESH 簽訂協議，探討在阿爾巴尼亞成立可再生能源合資企業的可能性

此合資企業條款協議，旨在利用一系列可再生能源技術（包括太陽能光伏、風能和混合解決方案）開發、建設和營運可再生能源項目，並可能集成電池儲存科技。預計生產的能源將向阿爾巴尼亞市場供應，並出口至鄰近國家。

阿聯酋工業和先進技術部長、COP28 主席兼 Masdar 主席 Sultan Al Jaber 博士表示：「這項協議，足以證明阿聯酋對在世界各地開創清潔能源解決方案的堅定承諾。透過利用阿聯酋在可再生能源方面的世界一流專業知識，加上阿爾巴尼亞豐富的自然資源，我們專為未來打造的基礎設施，將以比以往更少的排放量為更多人提供更多能源。這類協議進一步推動我們邁向共享目標，即根據歷史性的 UAE Consensus 在 2030 年之前將可再生能源容量增加三倍，並推動低碳社會經濟進步。」

副總理兼基礎設施和能源部長 Belinda Balluku 閣下 表示：「KESH 與 Masdar 之間的合作關係，不僅對阿爾巴尼亞邁向永續且安全的能源產業是一個關鍵時刻，還體現了阿爾巴尼亞和阿拉伯聯合酋長國之間的戰略合作精神，並強調國際合作在實現綠色可持續的未來方面的重要性。透過將阿爾巴尼亞豐富的可再生能源潛力與 Masdar 的全球專業知識結合，我們不僅推進我們的國內能源目標，還將阿爾巴尼亞定位為歐洲能源市場的重要參與者，同時加強我們的能源安全、創造新的經濟機會，為我們實現全球氣候目標的努力作出貢獻。」

此合作關係旨在利用 KESH 作為阿爾巴尼亞領先能源生產商的地位，以及 Masdar 在可再生能源發展方面的全球專業知識，務求加速阿爾巴尼亞的清潔能源轉型。這間潛在的合資企業，是阿爾巴尼亞可再生能源能源發展的里程碑，將受益於 Masdar 與技術供應商和金融機構的關係以及其營運專業知識，同時充分運用 KESH 的當地市場知識和現有基礎設施。透過這項合作，Masdar 和 KESH 正在推動阿爾巴尼亞的脫碳措施，為更廣泛的歐洲能源市場作出貢獻。

馬斯達爾行政總裁 Mohamed Jameel Al Ramahi 補充道：「與 KESH 訂立的合資條款，將標誌著馬斯達爾擴展至巴爾幹和東南歐的重要里程碑。透過將我們在大規模可再生項目方面的專業知識，結合 KESH 對阿爾巴尼亞能源市場的深入了解，我們準備為阿爾巴尼亞的清潔能源轉型作出重要貢獻。Masdar 的目標是在 2030 年達到 100GW 的規模，與我們的合作夥伴 KESH 成立的這家合資企業，體現了推進全球能源轉型所需的規模和野心，我們期待著在阿爾巴尼亞和東巴爾幹地區展開更多合作。」

KESH 行政總裁 Erald Elezi 表示：「與 Masdar 的這間合資企業，可說是阿爾巴尼亞可再生能源之旅的關鍵進展，彰顯出 KESH 對可持續發展和能源多元化的承諾。儘管阿爾巴尼亞已經受益於主要的綠色能源組合，但這項合作關係將增強我們的能源恢復力，改善穩定性，並為當地的清潔能源出口另闢蹊踁。我們準備透過與 Masdar 這樣的全球領導者合作，將創新的可再生技術帶到阿爾巴尼亞，支持我們作為巴爾幹清潔能源領導者的角色，並加強此國在更廣泛的歐洲能源環境中的地位。」

Masdar 與 KESH 的合資條款，是阿聯酋與阿爾巴尼亞更廣泛戰略合作關係的重要組成部分。此合資條款是將在增加阿爾巴尼亞的可再生能源能力，滿足當地需求，同時支持其向鄰國的能源出口能力，並為當地的能源安全和可持續發展目標發揮重要作用。

Masdar 建議收購希臘最大的可再生能源項目開發商和投資者的 TERA ENERGY，此公司於 2029 年的目標容量為 6GW，Masdar 已大幅加強在東南歐的業務。此外，Masdar 增加了在巴爾幹地區的投資，最近宣佈完成塞爾維亞 154 兆瓦 Čibuk 2 專案的財務結算，新增現有 158 兆瓦 Čibuk 1 風力發電場，使其在塞爾維亞的總產能超過 300 兆瓦。

Masdar 簡介

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) 是全球發展最快的可再生能源公司之一。作為全球清潔能源的先驅，Masdar 致力於推進太陽能、風能、地熱能、電池儲能和綠色氫技術的開發和部署，以加速能源轉型並幫助世界實現淨零排放的目標。Masdar 成立於 2006 年，已在 40 多個國家開發和投資項目，總容量超過 31.5 千瓦特 (GW)，為最需要的人提供負擔得起的清潔能源，並幫助更可持續的未來提供能源。

Masdar 由 TAQA、ADNOC 和 Mubadala 共同擁有，目標是到 2030 年實現 100 吉瓦的可再生能源投資組合容量，同時力爭在同年成為綠色氫的領先生產商。

欲了解詳情，請瀏覽：https://www.masdar.ae 並聯絡：facebook.com/Masdar.ae 和 twitter.com/Masdar

KESH 簡介

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) 是阿爾巴尼亞的領先能源生產商，也是此國電力行業的基石。KESH 在阿爾巴尼亞能源環境中發揮重要作用，主要是透過其龐大的水電資產，這些可再生能源提供了阿爾巴尼亞大部分的電力。KESH 經營巴爾幹部分最大的水力發電廠，是阿爾巴尼亞綠能概況和能源安全的重要貢獻者。KESH 致力於提高阿爾巴尼亞的可再生能源能力，務求保障未來一代的能源恢復能力。透過探索太陽能、風力和能源儲存方面的新機會，KESH 旨在多樣化其能源組合，讓阿爾巴尼亞成為可持續能源解決方案的區域領導者。KESH 過透戰略合作關係，繼續支持阿爾巴尼亞在更廣泛的歐洲能源市場中的角色，推動此國對更清潔和更可持續的未來的願景。

SOURCE Masdar