Masdar簽署協議，開發烏茲別克1吉瓦明布拉克風力發電場

簽約儀式於巴庫COP29會議期間舉行，並由阿聯酋工業與高端技術部長、Masdar主席兼COP28主席Sultan Al Jaber博士閣下，以及烏茲別克能源部長Jurabek Mirzamakhmudov閣下見證。該協議由Uzenergosotish主席Jakhongir Obidjonov和Masdar行政總裁Mohamed Jameel Al Ramahi簽署。

在2023年，Masdar簽署了實施協議，計劃在烏茲別克斯坦開發2吉瓦的風能項目。除了今天宣佈的明布拉克（Mingbulak）風力發電場，這些項目還將包括位於該國卡拉卡爾帕克斯坦（Karakalpakstan）地區的阿克佩特基（Akpetki）和納沃伊（Navoiy）地區的布札烏巴伊（Buzaubay）兩個地點。

阿聯酋工業與高端技術部長、Masdar主席兼COP28主席Sultan Al Jaber博士閣下表示：「阿聯酋與烏茲別克長期以來的合作關係，彰顯了加速氣候行動及推動清潔能源產能增長所需的規模與雄心。開發1吉瓦風力發電場是我們致力於以更低排放產生最大能源的一個例證。這類協議進一步推動我們邁向共享目標，即根據歷史性的《阿聯酋共識》（UAE Consensus）在2030年之前將可再生能源容量增加三倍，並推動低碳社會經濟進步。」

阿聯酋能源和基礎設施部長Suhail Mohamed Al Mazrouei閣下表示：「阿聯酋與烏茲別克在可持續發展和可再生能源方面擁有共同願景。我們很高興看到這一夥伴關係推動烏茲別克國內外的清潔、無排放能源發展。阿聯酋讚揚烏茲別克在氣候領域的領導力，並期待與烏茲別克一同邁向能源轉型，開創可持續繁榮的全新時代。」

烏茲別克斯坦能源部長Jurabek Mirzamakhmudov閣下表示：「在這樣具挑戰性的環境下，烏茲別克在我們總統Shavkat Mirziyoyev的英明領導下，將過渡到『綠色』經濟並以『碳中和』目標作為主要策略方向。今天，我們正邁出果斷步伐，積極發展可再生能源、應對氣候變化，並推動可持續增長。」

「明布拉克（Mingbulak）風力發電廠標誌著我們夥伴關係的新階段，為我們提供了增強能源安全、創造新工作機會並促進經濟增長的機遇。我們對Masdar在烏茲別克的項目充滿信心，並相信它們將繼續成功。」

「我們與阿聯酋的『三倍可再生能源容量』（Triple Renewable Energy Capacity）倡議一致，加入全球應對氣候變化的行列。烏茲別克則重申其對巴黎協定目標的承諾，並致力於擴大國際合作，推動可再生能源領域的發展。」

Masdar行政總裁Mohamed Jameel Al Ramahi表示：「烏茲別克是Masdar的重要策略夥伴，我們正攜手合作，透過提供可再生能源項目來實現該國雄心勃勃的可再生能源目標，這些項目將為烏茲別克家庭和企業提供能源，同時促進可持續增長，並成功減少排放。Masdar很榮幸能支持烏茲別克轉型其能源格局，並期待繼續與該國共同邁向更可持續的未來。」

這個新的風能項目將有助於烏茲別克日益增長的可再生能源組合，並補充Masdar在該國的現有項目，包括六個大型太陽能發電廠。這些舉措旨在提升烏茲別克的能源安全，創造就業機會，推動可持續經濟增長，同時大幅減少溫室氣體排放。這與Masdar支持烏茲別克在2030年前實現40%電力來自可再生能源的目標相契合。

Masdar在烏茲別克的可再生能源市場中，作為先行者，已完成多個具有里程碑意義的項目，包括500兆瓦的扎拉夫尚風電場（Zarafshan Wind Farm），該項目全營運後可為超過150,000戶家庭提供電力。此外，Masdar還開發了100兆瓦的努爾納沃伊（Nur Navoi）光伏太陽能發電廠，自2021年以來已投入營運。這些項目彰顯了Masdar為烏茲別克提供清潔、可負擔且可靠能源解決方案的承諾。

自2006年成立以來，Masdar一直是阿聯酋推動可持續發展和氣候行動的全球領導願景的關鍵推動者。該公司已在超過40個國家/地區開發並參與項目，並計劃在2030年之前將其可再生能源容量擴展至100吉瓦，並成為全球綠色氫氣的領先生產商。

Masdar簡介

Masdar（Abu Dhabi Future Energy Company，阿布達比未來能源公司）是全球增長最快的可再生能源公司之一。作為全球清潔能源的先驅，Masdar致力於推進太陽能、風能、地熱能、電池儲能和綠色氫技術的開發和部署，以加速能源轉型並幫助世界實現淨零排放的目標。Masdar成立於2006 年，已在40多個國家/地區開發和投資了項目，總容量超過31.5吉瓦，為最需要的人提供負擔得起的清潔能源，並幫助推動更可持續的未來。

Masdar由TAQA、ADNOC和Mubadala共同擁有，目標是在2030年前實現100吉瓦的可再生能源投資組合容量，同時力爭在同年成為綠色氫的領先生產商。

如需更多資訊，請瀏覽：http://www.masdar.ae並於各大社交媒體追蹤我們：facebook.com/masdar.ae和twitter.com/masdar

SOURCE Masdar