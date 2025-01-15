Masdar的容量在兩年內增長150%，突破50吉瓦（50 GW）大關，鞏固其作為全球清潔能源領導者的地位

僅在2024年，Masdar便投入了近80億美元的股權投資，並在九個國家籌集了超過45億美元的項目融資，推動了總計超過6.5吉瓦（6.5 GW）新容量項目的開發。這些成就體現了Masdar致力於擴展其可再生能源投資組合，同時推動全球能源轉型的承諾。

Masdar的增長得益於在希臘、西班牙和美國的標誌性收購，強化了公司在歐洲和北美的業務佈局，同時啟動了全球七個主要項目。這些項目包括位於英國的兩個電池儲能系統（BESS）項目、位於阿塞拜疆的兩個總裝機容量達760兆瓦（760 MW）的太陽能項目，以及位於阿聯酋的1.5吉瓦（1.5 GW）阿爾阿吉班太陽能項目。

Masdar還宣佈了六個項目的財務結案，包括沙特阿拉伯的1.1吉瓦（1.1 GW）阿爾哈納基亞太陽能電站（Al Henakiyah Solar Power Plant）和多功能AMAALA可持續項目，以及阿塞拜疆的760兆瓦（760 MW）太陽能項目比拉蘇瓦爾（Bilasuvar）和內夫特查拉（Neftchala）。

此外，Masdar於2024年12月簽署了沙特阿拉伯2吉瓦（2 GW）薩達維（Sadawi）項目的電力購買協議，並啟用了位於烏茲別克斯坦的500兆瓦（500 MW）扎拉夫尚風電場（Zarafshan Wind Farm），該風電場目前是中亞最大的營運項目。

該公司成功發行了第二期綠色債券，籌集資金達10億美元，並且超額認購達4.6倍，這凸顯了投資者對Masdar願景和表現的強勁信心。這一成就緊隨著惠譽（Fitch）將Masdar的信用評級從A+上調至AA-，顯示出市場對該公司財務狀況的信心。

阿聯酋Masdar主席Sultan Ahmed Al Jaber博士閣下表示：「在阿聯酋領導層堅定支持下，Masdar在過去二十年間從清潔能源先驅成長為全球最大的可再生能源公司之一。」在2024年，我們取得了顯著進展，將總體容量提升至51吉瓦（51 GW），距離實現2030年達成100吉瓦（100 GW）的目標已經過半。這是我們平衡增長策略的見證，結合了精明的收購與項目開發，致力於成為全球清潔能源領袖。我們致力於實現《阿聯酋共識》（UAE Consensus）以及全球到2030年將可再生能源容量增長三倍的目標，藉此加速全球能源轉型，並確保所有人都能實現可持續發展。」

Masdar行政總裁Mohamed Jameel Al Ramahi表示：「在2024年的旅程，展現了大膽雄心與策略行動相結合的力量。僅僅在兩年內將我們的產能翻倍，我們不僅確立了作為全球純粹可再生能源領袖的地位，還透過在美國、西班牙和希臘的關鍵策略收購擴展了我們的雄心。我們在全球重大項目上也取得了顯著進展，幫助加速全球能源轉型。我們不僅在達成里程碑，更在為行業設定全新標準，朝向100吉瓦（100 GW）目標邁進，同時鞏固我們作為全球可信賴清潔能源合作夥伴的聲譽。」

自2006年成立以來，Masdar一直是阿聯酋推動可持續發展和氣候行動的全球領導願景的關鍵推動者。該公司已在超過40個國家/地區開發並參與項目，並計劃在2030年之前將其可再生能源容量擴展至100吉瓦（100 GW）。

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Masdar簡介

Masdar（Abu Dhabi Future Energy Company）是全球增長最快的可再生能源公司之一。作為全球清潔能源的先驅，Masdar致力於推進太陽能、風能、地熱能、電池儲能和綠色氫技術的開發和部署，以加速能源轉型並幫助世界實現淨零排放的目標。Masdar成立於2006年，已在40多個國家/地區開發和投資項目，總容量超過50吉瓦（50 GW），為最需要的人提供負擔得起的清潔能源，並幫助更可持續的未來提供能源。

Masdar由TAQA、ADNOC和Mubadala共同擁有，目標是在2030年前實現100吉瓦（100 GW）的可再生能源投資組合容量，同時力爭在同年成為綠色氫的領先生產商。

SOURCE Masdar