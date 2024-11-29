Masdar完成收購TERNA ENERGY 70%股份，宣佈加速希臘與東歐增長計劃

TERNA ENERGY在可再生能源領域已經活躍超過二十年，擁有希臘最大且最具多元化的投資組合，並在保加利亞和波蘭擁有多個項目。該公司擁有並營運涵蓋風能、太陽能、生物質能和水力發電技術的清潔能源項目——作為希臘可再生能源領袖，還在建設歐洲最大的抽水蓄能項目之一——680兆瓦（680 MW）的阿姆費洛基亞（Amfilochia）項目。目前，TERNA ENERGY營運著1.2吉瓦（1.2 GW）的裝機容量，此次收購彰顯了Masdar對該公司卓越增長潛力的信心，目標到2029年達到6吉瓦（6 GW）的容量。TERNA ENERGY將在增強Masdar在歐洲的投資組合中發揮重要作用，助力其實現到2030年達成100吉瓦（100 GW）全球裝機容量的目標，支持能源轉型進程。

Masdar行政總裁Mohamed Jameel Al Ramahi表示：「Masdar自豪地成為TERNA ENERGY的主要股東，將兩大能源領袖聯手合作。我們的承諾願景和長期資本將為TERNA ENERGY的擴展帶來重大的增長機會，助力其執行支持希臘可再生能源目標的策略。」

「Masdar的收購策略不僅聚焦於收購資產，更是投資於卓越的團隊。我們的目標是將TERNA ENERGY建立為我們的核心區域平台之一，幫助我們實現雄心勃勃的目標。我期待與執行主席Georgios Peristeris和行政總裁Emmanuel Maragoudakis攜手合作，共同支持希臘及歐洲的能源轉型。」

GEK TERNA主席兼行政總裁以及TERNA ENERGY執行主席Georgios Peristeris表示：「我們與Masdar的協議反映了TERNA ENERGY在希臘以及東南歐綠色能源轉型中的無可匹敵的領導地位，這是我們在過去25年來，通過不懈努力，創建了我們國家最大且成長最快的潔淨能源平台的結果。我們與Masdar共享相同的願景，致力於提供潔淨、可負擔且本地生產的能源，並期待攜手合作，為TERNA ENERGY開創無限成長的未來。」

Masdar已聘請Rothschild & Co.擔任獨家財務顧問，並聘請Simmons & Simmons、Bernitsas Law、Latham & Watkins擔任法律顧問，協助此次交易及融資事宜。

GEK TERNA集團在此次交易中分別由Reed Smith LLP和Potamitis Vekris提供國際和希臘法律顧問服務，而Morgan Stanley則擔任TERNA ENERGY的獨家財務顧問。

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Masdar簡介

Masdar（Abu Dhabi Future Energy Company）是全球增長最快的可再生能源公司之一。作為全球清潔能源的先驅，Masdar致力於推進太陽能、風能、地熱能、電池儲能和綠色氫技術的開發和部署，以加速能源轉型並幫助世界實現淨零排放的目標。Masdar成立於2006年，已在40多個國家／地區開發和投資項目，總容量超過31.5吉特（31.5 GW），為最需要的人提供負擔得起的清潔能源，並幫助更可持續的未來提供能源。

Masdar由TAQA、ADNOC和Mubadala共同擁有，目標是在2030年前實現100吉瓦（100 GW）的可再生能源投資組合容量，同時力爭在同年成為綠色氫的領先生產商。

TERNA ENERGY簡介

TERNA ENERGY在可再生能源領域已活躍超過二十年，擁有希臘最大且最具多樣化的項目組合，目前營運、在建和準備建設的總容量達2,500兆瓦（2,500 MW）。TERNA ENERGY目前的已裝置容量為1,224兆瓦（1,224 MW），同時公司正穩步推進其投資計劃，目標至2029年達成6吉瓦（6 GW）的總裝置容量。TERNA ENERGY（www.terna-energy.com）在雅典證券交易所上市。

SOURCE Masdar