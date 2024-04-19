數字王國發佈Masquerade 3.0 推動面部運動捕捉邁進無標記點時代

值得注意的是，3.0版本加強了面部運動捕捉的機動特質。該自主研發系統支持廣泛用以為電影、劇集、商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗打造虛擬角色。其具備的靈活性和自由度允許創作者向虛擬角色增添複雜的面部動態、觸發多樣的情緒反應。

數字王國行政總裁謝安先生表示：「Masquerade 3.0的問世，意味著面部運動捕捉完成了融合深度學習的再度優化，它又一次顛覆了虛擬人及其技術的實際應用。無標記點、多重穩定控制、自適應等一系列有利因素，無疑實現了創作方式的『減負』。數字王國期待與創作者全力擁抱超越以往的效率和效能，進階呈現感官體驗。」

數字王國集團有限公司（「數字王國」）是感官體驗虛擬化先鋒。經歷30餘年的蛻變，誕生於荷里活的數字王國已逐步實現視覺特效、虛擬人和可視化等領域的全球性拓展。對創意實力與先進技術的追求，促使數字王國持續將無可比擬的雕琢旨趣引入創作過程，以打造數百部電影和劇集，數千支商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗。代表成果包含：斬獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」的《鐵達尼號》、《飛越來生緣》和《奇幻逆緣》，締造影史票房神話的《復仇者聯盟》系列，以及不斷突破熱度指數的口碑之作《怪奇物語》第四季等。

作為首家成功進軍大中華區的獨立視覺特效工作室，數字王國於2016年揚帆虛擬賽道。通過充分融合人工智能等底層技術和虛擬實境等應用手段，數字王國構建了一系列照片寫實級且具備情感表現力的全實時化數碼角色，並將其延伸至銀幕之外，為虛擬場景中的人機互動、人人互動提供嶄新的載體形式。

數字王國於香港聯交所上市（股份代號：547）；在洛杉磯、溫哥華、蒙特利爾、北京、上海、海德拉巴等多個城市均設有業務據點。

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