MASSPHOTON業內首發200LPM UVC LED紫外水消毒器，第三方權威機構檢測認證加持，拓展大流量水處理應用場景

這款大流量紫外水消毒器專為高流量用水場景研發，融合深紫外LED技術與專業結構設計，實現99.999% 以上的細菌、病毒滅活率。設備採用平台化設計，支持24LPM-200LPM（即6GPM-52GPM）多規格流量，搭配100-240V寬電壓電源，適配性極強，可靈活部署於商業建築、大型社區、工業生產、集中供水等不同規模項目，大幅降低設備選型成本。同時設備具備即開即用、使用壽命長、運維成本低的優勢，有效解決傳統汞燈消毒設備污染風險、維護繁瑣的痛點。

二、 權威機構檢測認證，殺菌性能有據可依

消毒殺菌能力是水處理設備的核心指標。MASSPHOTON MP-UVC-200LP系列消毒器已通過HKCC、SGS兩大國際權威第三方機構專項檢測。檢測數據表明，設備在標準工況下，對各類常見細菌（例如大腸桿菌）滅活率穩定達到99.999%以上。其中，針對枯草芽孢桿菌（B. subtilis spores ATCC 6633），在48 LPM流量下，滅活率達到99.999%以上並通過SGS認證。專業權威的檢測認證，客觀佐證了產品硬核消殺性能，為商用、工業級水處理項目安全用水提供可靠保障，也強化了市場對品牌消毒技術的信任度。

三、 智能可視化運維，降低後期管控成本

貼合現代智能化水處理系統管控需求，該系列UVC LED消毒器內置智能控制系統，實現全流程智能化監測管理。設備可實時採集紫外光照強度、紫外消毒劑量、燈珠使用壽命、累計運行時長等核心數據，搭載故障自診斷模塊，清晰的故障代碼提示，簡化設備檢修流程。同時配備可視化人機交互界面+APP遠程監測功能，運維人員可遠程查看設備運行狀態，便捷完成設備管控。智能化設計不僅提升設備運行穩定性，還便於系統集成，有效壓縮工程集成及後期運維成本。

四、 行業賽道高速增長，無汞替代已成必然趨勢

全球UVC LED水消毒行業處於高速增長階段，環保政策驅動下，傳統汞燈消毒設備淘汰速度加快，無汞水處理設備市場需求持續攀升，行業增長數據亮眼：

紫外消毒系統：水與廢水處理細分領域市場穩步增長，2025年市場規模達14.9億美元，預估2035年攀升至43億美元；

UVC LED細分市場：替代需求爆發，2025年市場規模10.6億美元，2026-2035年複合增長率超33.8%；

目前，家用凈水、商用供水、工業水處理領域對合規化、高穩定性、可認證的無汞消毒設備需求激增。MASSPHOTON大流量UVC LED水消毒器的發布，精準契合行業發展趨勢，填補高端大通量無汞水處理設備市場缺口。

關於MASSPHOTON

MASSPHOTON LIMITED紮根香港科技園，專註UVC LED水消毒技術研發，在中國大陸配置專業智能製造工廠，深耕紫外線水處理、無汞消毒設備領域。品牌聚焦芯片級消毒產品與工業水處理解決方案研發生產，憑藉穩定的消殺性能、嚴苛檢測認證，打造適配商用凈水、工業供水的大流量UVC LED水消毒器，推動UVC LED替代傳統汞燈行業升級。目前產品服務覆蓋全球，可為各行業客戶提供安全高效的水處理消毒方案。如需產品資料、技術諮詢及商務合作，可訪問官方網站：www.massphoton.com，亦可發送諮詢郵件至：[email protected]。

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https://www.massphoton.com/MASSPHOTON-UV-Water-Disinfection-dc251971.html

SOURCE MASSPHOTON