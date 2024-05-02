Mastercard 基金會推出一家全新獨立資產管理公司 MFAM，以支持其慈善使命

MFAM 的投資回報將用於資助 Mastercard 基金會與非洲、加拿大合作夥伴的長期工作

多倫多2024年5月2日 /美通社/ -- Mastercard 基金會今日介紹了 Mastercard 基金會資產管理 (Mastercard Foundation Asset Management，簡稱 MFAM) 公司。該公司是一家新的獨立資產管理公司，旨在建立和管理多元化投資組合，以支持 Mastercard 基金會的使命及其合作夥伴的長期工作。Mastercard 基金會是在加拿大註冊的慈善機構，也是世界上最大的私人基金會之一。它與有遠見的組織合作，以促進教育和金融普惠，使非洲的年輕人和加拿大原住民青年能夠獲得有尊嚴和成就感的工作。

Mastercard 基金會總裁兼行政總裁 Reeta Roy 表示：「Mastercard 基金會的計劃正在改變非洲和加拿大原住民社區年輕人的生活。由 John Barker 領導，MFAM 正在建立一支由世界級投資專業人士組成的團隊，負責令 Mastercard 基金會的投資組合變得更多元並可提供回報，從而為 Mastercard 基金會長期的慈善使命提供資金。」

在 Mastercard Incorporated（紐約證券交易所：MA）的慷慨支持下，Mastercard 基金會於 2006 年成立，並贈予了 Mastercard 基金會其一部分首次公開發售的普通股。在過去的 18 年中，這份禮物的價值已大幅增長。Mastercard 基金會現在需要專門的資產管理團隊來管理和分散 Mastercard 基金會不斷增長的投資組合。

MFAM 投資總監 John Barker 表示：「我很高興能夠領導 MFAM 的投資團隊，並與 Mastercard 基金會合作，為其在非洲和加拿大的關鍵工作提供資金。MFAM 正在建立一支由投資專業人士組成的團隊，以及一個投資合作夥伴網絡。他們將能夠獲取機會，透過 Mastercard 基金會創造有意義的價值和持久的影響。」

Barker 先生於 2024 年 1 月加入 MFAM。他擁有超過三十年的投資管理經驗，曾擔任 Mass General Brigham 的投資總監，亦曾擔任 Harvard Management Company 的董事總經理。

MFAM 總部位於多倫多，其投資策略覆蓋全球範圍。MFAM 由 Mastercard 基金會成立，作為一個獨立的實體，擁有獨立的董事會和管理團隊。

Mastercard 基金會與約 400 個組織合作，並支援 33 個國家／地區的倡議，包括 Mastercard Foundation Scholars 計劃、非洲 Saving Lives and Livelihoods 計劃，以及支援加拿大原住民青年的 EleV 計劃。

關於 Mastercard Foundation Asset Management Corporation

Mastercard Foundation Asset Management Corporation (MFAM) 成立於 2023 年，旨在為全球最大的私人基金會之一的 Mastercard 基金會建立和管理多元化的投資組合。MFAM 總部位於加拿大多倫多。該公司擁有環球投資策略及負責提供回報的使命，為 Mastercard 基金會的長期慈善使命提供資金。如欲了解更多資訊，請瀏覽 MFAM 網站：www. mfamc.org。

關於 Mastercard 基金會

Mastercard 基金會是加拿大註冊慈善機構，也是世界上最大的基金會之一。它與有遠見的組織合作，以促進教育和金融普惠，使非洲的年輕人和加拿大原住民青年能夠獲得有尊嚴和成就感的工作。在 Mastercard Incorporated（紐約證券交易所：MA）的慷慨支持下，該基金會於 2006 年成立，並成為一家上市公司。它是一個與公司分開的獨立組織，在多倫多、基加利、阿克拉、內羅畢、坎帕拉、拉各斯、達喀爾和亞的斯亞貝巴設有辦事處。基金會的政策、運作和項目決策由基金會董事會和領導層決定。如欲了解更多有關基金會的資訊，請瀏覽 www.mastercardfdn.org

有關 MFAM 的資訊，請聯絡：Lynnette Visaya，Edelman Smithfield，[email protected]，(416) 316-4518

SOURCE Mastercard Foundation Asset Management