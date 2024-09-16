Matrixdock 推出黃金代幣 XAUm，推動多元現實資產鏈上化進程

新加坡2024年9月16日 /美通社/ -- Matrixdock，全球領先的一站式加密金融平台 Matrixport 旗下的專業現實資產鏈上化平台，正式宣布推出鏈上黃金代幣，XAUm。 XAUm 的推出標誌著 Matrixdock 的產品佈局走向多元化，也開啟了 Matrixdock 貴金屬鏈上化第一步，未來 Matrixdock 將拓展白銀、鉑金、及鈀金等相關 RWA 產品。

XAUm 是一款高標準、創新黃金代幣，由純度不低於99.99%的LBMA（倫敦金銀市場協會，是代表全球場外金銀交易市場的管理機構）規格實體金條全額支持，可以使用USDT、USDC購買。每個 XAUm 代幣錨定一金衡盎司的 LBMA 規格實體金條，將黃金的物理屬性與加密資產的靈活性完美結合。透過與全球領先的LBMA 體系經紀商、精煉商、黃金保管機構密切合作，Matrixdock 打造了集安全儲存、高品質標準、高效流轉的黃金資產生態。 Matrixdock 現已開通香港和新加坡地區的實體贖回服務。

基於區塊鏈的透明度和安全性，XAUm 為用戶提供了一種靈活且安全的黃金持有方式。透過鏈上鑄造或購買 XAUm，用戶不僅享有實體黃金的贖回權益，還免除了儲存和管理費用，同時可輕鬆進行鏈上轉讓。 XAUm 支援多樣化的使用場景，基於 ERC-20 和 ERC-721 標準，滿足不同形態權益和 Dapp 的應用需求。透過技術上的微創新，XAUm 實現了協定的靈活切換和跨鏈互通性，支援在 ETH 和 BNB 鏈上的原生部署與統一管理。作為首個原生部署在 BSC 的代幣化黃金產品，XAUm 的兼容性確保了主流 DEX 和 NFT 市場對 XAUm 的無縫支持，並透過智能合約的組合性，輕鬆整合到其他合約中。

Matrixport CEO John Ge表示，「黃金作為大眾接受度最廣的風險資產，將其鏈上化或將推動更多傳統投資者體驗鏈上金融。Matrixdock 對XAUm 進行了嚴格的產品把控，爭取實現資產的安全性、流動性與收益性完美融合，為用戶提供良好的鏈上體驗。

Matrixdock 業務負責人Eva 表示，「XAUm 是繼STBT 之後，Matrixdock 推出的另一個重要資產代幣化產品。這款產品不僅豐富了我們的產品線，也為未來更貴金屬和其他資產的代幣化建立了行業標準。通道的地位。

BNB Chain 核心開發團隊提到：「BNB 的使命是將億萬級的用戶引入web3，因此我們很高興看到XAUm 在BNB 鏈生態系統中解鎖新的機遇，無縫橋接傳統金融與現實世界資產（ RWA）。

Matrixdock 將持續拓寬現實世界資產代幣化（RWA) 產品線，積極建構和完善 DeFi 基礎設施，為用戶提供更便利的代幣交易和管理平台。 Matrixdock 也將與傳統金融和 Web3.0 領域的知名合作夥伴展開策略合作，推動 RWA 代幣的應用效能和可擴展性，進一步鞏固其在業界的領先地位。

關於Matrixdock

Matrixdock 是領先的加密資產管理公司 Matrixport 的 RWA 品牌，成立於2023年2月，是亞洲首家推出美國短期國債代幣（STBT）的平台。憑藉其創新產品和卓越表現，Matrixdock 已迅速成為行業領導者，並在 2023 年 TADS 大獎中被評為最佳交易和流動性解決方案。

Matrixdock 始終堅持其使命，致力於建立透明、高效的區塊鏈基礎設施，為用戶提供多元化的真實世界資產投資機會， 成為不斷發展的數位資產領域中的信任和治理標準，致力於提供無與倫比的清晰度和信譽。

聯絡我們

● 網站：www.matrixdock.com

SOURCE Matrixport