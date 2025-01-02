Matrixdock將XAUm黃金代幣與幣安錢包集成，以推動金融平等

XAUm專為Web3兼容性和多鏈生態系統而打造，將區塊鏈創新與以用戶為中心的設計無縫融合。其強大的儲備證明透明度、高效的多鏈儲備管理，以及增強後的互操作性，激發了人們的信任，並將黃金從靜態資產提升為數字經濟中動態的多功能金融工具。

與幣安錢包的這次集成，建立在幣安生態系統內之前的發展基礎上，包括去中心化交易所和借貸平台。其目標是使XAUm成為現代黃金投資的基準，提供一種高效且值得信賴的解決方案，重新定義資產效率和金融平等。

幣安錢包通過提供一個安全直觀的Web3入口點，來增強這一願景。用戶可以借此管理數字資產，進行跨鏈代幣兌換，並輕鬆獲得收益。通過幣安應用程序的簡單設置過程，該錢包無需種子短語或私鑰，此外，它還能利用多方計算(MPC)技術，來增強交易的安全性。

通過此次集成，世界各地的人士能夠通過移動設備，方便地購買、擁有和交易黃金。借助Web3技術與多鏈生態系統，Matrixdock和幣安錢包為現代黃金投資樹立了新標準，推動金融平等和創新。

Matrixdock簡介

Matrixdock由Matrixport於2023年2月創立，是亞洲RWA領域的領導者，通過先進的代幣化技術使金融工具現代化。作為亞洲首個推出代幣化短期國庫券產品STBT的公司，Matrixdock在2023年榮獲交易與流動性解決方案方面的生態系統卓越TADS獎。2024年，Matrixdock推出了獨一無二的代幣化黃金代幣XAUm，將傳統黃金投資現代化，轉變為一種動態的多功能數字資產。

SOURCE Matrixdock