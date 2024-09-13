Matrixport 上線結構化產品「海鷗」，持續豐富加密理財矩陣

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Matrixport

13 9月, 2024, 10:00 CST

新加坡2024年9月13日 /美通社/ -- Matrixport, 全球領先的一站式加密金融服務平台，宣布正式上線全新結構化產品「海鷗」，為用戶提供多樣的結構化產品理財選擇。 Matrixport 上線的結構化產品現已涵蓋海鷗、趨勢智盈、鯊魚鰭、雪球、雙幣五大類別，為慶祝海鷗上線，Matrixport 還將於近期開啟「結構化產品狂歡節」，參與即可獲得多款產品無門檻加息券。

海鷗是一款創新理財工具，集合「趨勢智盈」與「雙幣」的優勢於一身，可為用戶提供更靈活多樣的結算方式，適合單邊行情。 Matrixport 上線的海鷗產品分為「看漲」、「看跌」兩種類型，支援 USDT、BTC、ETH 低門檻投資，最低僅需 100 USDT。使用者可以基於自身對市場趨勢的判斷，選擇看漲或看跌產品，從市場波動中獲取收益。

John Ge, Matrxiport CEO 表示，「作為專業的一站式加密資管平台，我們致力於為用戶提供多樣且專業的加密理財產品。近期，我們在結構化理財產品研發上重點發力，先後推動了趨勢智盈與鯊魚鰭產品的重磅升級回歸，並於近期上線了海鷗產品，目前還有數款產品進入研發測試階段，相信不久可以跟大家見面。透過提供多樣的理財產品，協助用戶根據自身不同需求，捕獲更多穩健且理性的收益。」

透過上線海鷗產品，Matrxiport 理財產品形成了涵蓋成本保護、持幣生息、波動套利、單邊行情的多場景投資矩陣，極大豐富了用戶的加密投資選擇，鞏固了Matrixport 在加密理財賽道的市場地位。目前，Matrixport 形成了交易、理財、策略三大產品線並駕齊驅的場面，隨著 Matrixport 在交易領域的產品更迭及合規賽道的不斷拓展，Matrixport 將向著 WEB 3.0 超級帳號更進一步。

關於 Matrixport

Matrixport 成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，致力於為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等功能於一體的超級帳號。 Matrixport 的資金管理及託管量達60億美金，為全球用戶提供多樣化的加密金融方案，協助用戶實現資金利用率最大化和資產的持續增值。

Matrixport 現已獲得香港信託公司牌照&放債人牌照，英國FCA 合規授權代表公司，美國金錢服務牌照，瑞士FINMA SRO-VFQ 會員，被CB Insights 評為「全球50 家最有前景的區塊鍊和加密公司之一」，並入選胡潤「2024全球獨角獸榜」。

Matrixport 官方網址：https://www.matrixport.com 

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