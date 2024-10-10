Matrixport 上線「官方渠道驗證」功能，為用戶安全保駕護航

新加坡2024年10月10日 /美通社/ -- Matrixport ，全球領先的一站式加密金融服務平台，宣布正式上線並開啓 「官方渠道驗證」功能。用戶可隨時訪問驗證⻚面，進行多渠道官方帳號驗證。此功能大幅降低了外部人員、外部連結冒充 Matrixport 官方帳號的可能性，減少了用戶受釣⻥詐騙的⻛險，提高了用戶的安全等級。

目前，Matrixport 支援網站連結、電子郵件地址、電話號碼、微信ID、X（Twitter ）帳號、 Telegram ID、Instagram帳號、LinkedIn帳號、Facebook ID 以及Youtube 帳號等多頻道官方帳號驗證，更多渠道將會在未來陸續啓用。用戶可以透過使用電腦訪問https//www.matrixport.com/verify或登入Matrixport App來訪問「官方渠道驗證」功能。 Matrixport 在官方公告中鼓勵用戶遇到任何不確定情況時，都可第一時間訪問「官方渠道驗證」⻚面進行驗證，切忌與非 Matrixport 官方渠道建立聯繫以防洩露帳號資訊。

Matrixport 希望透過上線「官方渠道驗證」功能，為用戶提供自行驗證帳號的真實性的機會，降低外部人員冒充官方實施釣⻥詐騙的⻛險。同時，為了鼓勵用戶積極使用「官方渠道驗證」功能，提升個人⻛險防護意識。 Matrixport 也設定了「產品漏洞及釣⻥情報」舉報獎勵計畫。若使用者發現疑似針對Matrxiport 的釣⻥線索並通知Matrixport 安全團隊([email protected].)，Matrixport 安全團隊會在核實舉報線索無誤後為其發送獎勵(若多位用戶發送同一線索，默認為首位提供線索的用戶發送獎勵)。

John Ge, Matrixport CEO表示，「從專業資管的⻆度出發，安全是一切潛在收益的基礎。Matrixport 不斷提升自身在資產安全上的綜合實力，打造資管安全的護城河。目前， Matrixport 取得的安全牌照有ISO 27001，ISO 27701，SOC 2 Type 1，SOC 2 Type 2。我們希望透過「官方渠道驗證」功能的投入使用，進一步提高用戶的安全防護意識，協同打造更安全的資管環境。」

作為全球領先的加密金融服務平台，Matrixport 致力於為用戶提供市面上領先的安全防護，從銀行金庫級安全保障、冷熱存儲分離、以及復雜的安全機制多方面入手，為用戶資產安全保駕護航。包括:冷、熱錢包中資產動態調節，錢包私鑰存儲於HSM加密器，加強資產保障;源頭開啟二次驗證提高帳號安全係數，降低用戶因帳號被盜等安全事件導致的資產損失;全天候動態監測異常行為，一經發現高危險行為立即預警並採取措施。據悉，Matrixport 獨立研發的業界領先託管方案 Cactus Custody，實現了自Matrixport成立以來零事故。

關於 Matrixport

Matrixport 成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，致力於建構一個入口級的加密生態圈，為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等多元產品和服務於一體的超級帳戶，協助用戶最大化資金利用率，實現資產的持續增值。

Matrixport 已取得香港信託公司牌照，放債人牌照，英國FCA合規授權代表公司，美國金錢服務牌照，並且為瑞士FINMA SRO-VFQ會員，確保Matrixport 的服務符合全球最高標準，為用戶提供安全、合規的加密金融方案。

如需更多信息，請訪問： https://www.matrixport.com/

SOURCE Matrixport