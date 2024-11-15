Matrixport 正式上線永續合約，提升用戶投資交易體驗

新加坡2024年11月15日 /美通社/ -- 全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台Matrixport今日宣布正式上線永續合約，為用戶提供更完善的資產管理解決方案。

Matrixport新推出的永續合約具備多項優勢，全面滿足用戶需求。其提供超過300種U本位幣對選擇，確保高流動性。其次，能夠快速響應市場變化，抓住熱門項目和趨勢熱點，支持高槓桿倍數的熱門幣種交易，幫助用戶有效捕捉市場波動。此外，極具競爭力的交易手續費，VIP等級晉升機制將激勵用戶提高交易活躍度，即時監控持倉功能則增強了投資安全性，而全天候客服支援將確保用戶在交易過程中的順暢體驗。最後，快速劃轉理財交易帳戶將協助用戶實現高效資產配置，優化資金使用效率。

Matrixport CEO John Ge 表示：「交易是加密用戶的基本需求，也是資產配置的重要環節。我們致力於成為用戶進入web3領域的一站式超級帳號入口，因此除了豐富的投資產品之外，我們還在逐步完善交易功能，此合約交易的推出是我們持續創新和滿足用戶需求的重要一步。 」

Matrixport作為領先的加密金融服務平台，一直專注於為用戶提供安全、便利、全面的資產管理解決方案。此次永續合約的推出不僅豐富了投資策略，滿足了不同用戶的需求，也提升了整體交易體驗，並增強了Matrixport在加密市場產業的競爭力。

關於Matrixport

Matrixport成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，致力於為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等功能於一體的超級帳號。 Matrixport 的資金管理及託管量達60億美金，為全球用戶提供多樣化的加密金融方案，協助用戶實現資金利用率最大化和資產的持續增值。

Matrixport擁有香港信託公司牌照&放債人牌照，美國金錢服務牌照，瑞士資管牌照，為英國 FCA 合規授權代表公司及瑞士 FINMA SRO-VFQ 會員。其子公司Fly Wing 已獲得新加坡大型支付機構牌照的原則性批準。 Matrixport曾被 CB Insights 評為 「全球 50 家最有前景的區塊鏈和加密公司之一」，並入選胡潤「2024全球獨角獸榜」。

Matrixport 官方網址： https://www.matrixport.com

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