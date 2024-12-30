Matrixport 上新結構化產品區間盈，理財矩陣再擴大

新加坡2024年12月30日 /美通社/ -- Matrixport，全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，正式推出全新結構化產品——區間盈（DNT），進一步豐富 Matrixport 用戶在不同市場環境下的投資理財選擇。

區間盈 是一款收益增強型結構化產品，若能合理使用，可在市場盤整時獲取較高收益。其產品原理基於「雙不觸碰期權」（Double No Touch）。在產品到期前，只要投資標的的價格未觸碰設定的價格區間，投資者即可獲得較高的收益。同時，為滿足不同投資者的風險偏好，Matrixport 同步推出了兩種區間盈產品：收益增強型及本金穩健型，透過動態平衡風險與收益，滿足用戶多元化的投資需求。

作為全球領先的一站式加密金融服務平台，Matrixport 持續拓展結構化產品的深度與廣度，不斷為市場帶來創新、優質且易於使用的加密結構化產品。自 2024 年以來，Matrixport 陸續升級「趨勢智贏」、「鯊魚鰭」，並重磅推出「海鷗」、「分期購」及「區間盈」等一系列產品，在加密金融衍生品領域持續引領潮流。

Matrixport CEO John Ge 表示：「以雙幣理財、雪球為代表的結構化產品，因其原理與操作方式與傳統金融衍生品相似，深受傳統資本的青睞。我們相信，隨著加密資產認知度的提升，大眾對於加密投資的需求將持續增長，這也使得加密結構化產品的重要性愈發凸顯。Matrixport 將繼續降低用戶參與加密投資的門檻，積極推動加密金融的大規模普及。」

公開資訊顯示，Matrixport 不僅在產品研發方面不斷發力，全球化合規布局也同步推進。2024 年 9 月，Matrixport 全資收購瑞士持牌資管公司 CFAM，取得在泛歐洲地區合規經營加密資產的資格。同年 12 月 18 日，Matrixport 宣布將向不丹格列普正念之城管理局（GMCA）申請金融服務牌照，為開拓南亞合規加密金融市場奠定基礎。

關於Matrixport

Matrixport 成立於 2019 年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，致力於為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等功能於一體的超級帳號。 Matrixport 的資金管理及託管量達 60 億美金，為全球用戶提供多樣化的加密金融方案，協助用戶實現資金利用率最大化和資產的持續增值。

Matrixport 擁有香港信託公司牌照&放債人牌照，美國金錢服務牌照，瑞士 資管牌照，為英國 FCA 合規授權代表公司及瑞士 FINMA SRO-VFQ 會員。其子公司 Fly Wing 已獲得新加坡大型支付機構牌照的原則性批准。 Matrixport 曾被 CB Insights 評為「全球 50 家最有前景的區塊鏈和加密公司之一」，並入選胡潤「2024 全球獨角獸榜」。

Matrixport 官方網址：https://www.matrixport.com

SOURCE Matrixport