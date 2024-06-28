Matrixport 首屆私人策略交易錦標賽正式啟動 參賽瓜分每週3700 USDT 獎勵

新加坡2024年6月28日 /美通社/ -- Matrixport，亞洲最大的一站式金融服務平台，於6月24日宣布正式啟動首屆私域策略交易錦標賽。本次活動將以周度選拔賽的形式舉行，並維持4週。活動期間，參與者可角逐每週高達3700 USDT 的獎勵，限量週邊，還可申請享受多家知名交易所頂級 VIP 交易費率。

Matrixport 私域策略產品不向大眾公開發售[1]，是 Matrixport 策略投資業務線的核心產品之一，具有高彈性，低起投門檻，資產安全係數高等特性。 Matrixport 私域策略實現了資管分離。用戶投資於Matrixport平台的資金儲存於市場上主流交易所(包括但不限於Binance、OKX、Gate、KuCoin、Bybit、Bit.com、Deribit、Bitget 等)的Matrixport 帳號下，交易人員僅有相關子帳戶的交易權限，無權提現或轉帳。

Matrixport 首屆私域策略交易錦標賽以周度選拔賽的形式舉行，維持 4 週（直至 7 月 22 日）。本次錦標賽設定了「策略盈利龍虎榜」及「策略投資人氣榜」，Matrixport 將根據參賽策略的盈利額及下單人數為評判標準，於週度選拔賽後的兩個工作日公佈榜單排名。上榜策略不僅可競爭每週高達 3700 USDT 的獎金，並享有專屬頂級 VIP 費率及專屬客製化禮包。 報名即可參與排名並瓜分獎勵。

Matrixport 產品總監Lockie 表示：「用戶需求是Matrixport 產品更新迭代的基礎。在市場回調盤整的背景下，我們收集了大量Matrixport 用戶對優質私域策略的投資需求。基於此，產研團隊經過數月的開發測試， 預計在7 月正式推出「策略代理」平台。優質產品，貼心服務。」

同時，Matrixport 於 6 月正式宣布了其首個節點計劃，「Matrixport 超級代理計劃」。成為Matrixport 超級代理商即可享受有競爭力的報酬，社群活動支援以及更多業內曝光的機會。 Matrixport 歡迎區塊鏈愛好者，加密意見領袖以及熱愛 Matrixport 的有誌之士加入「Matrixport 超級代理計劃」，共同提高 Matrixport 的行業影響力，推動區塊鏈科技金融的發展。

作為亞洲最大的加密金融管理服務平台，Matrixport 將用戶資產安全及用戶需求放在首位。 Matrixport 獨立研發的業界領先託管方案 Cactus Custody™，實現了自 Matrixport 成立以來零事故。 Matrixport 從資產安全，帳號安全，風險控制等多面向入手，全方位保護使用者資產。冷，熱錢包中資產動態調節，錢包私鑰存放於HSM加密器，加強資產保障；雙重措施提高帳號安全係數，降低用戶因帳號被盜等安全事件導致的資產損失風險；24小時動態監控異常行為，一經發現高危險行為立即預警並採取措施。 Matrixport 也採用端到端的設計以及「四眼原則」，降低內部作惡的可能性。 Matrixport 現取得的安全牌照有ISO 27001，ISO 27701，SOC 2 Type 1，SOC 2 Type 2。

關於 Matrixport

Matrixport成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務樞紐，致力於建構一個入口級的加密資產生態圈，為每位加密貨幣用戶打造集資產買賣、投資、OTC、投資研究等功能於一體的超級帳戶，提供多樣化的產品和專業服務，協助用戶實現資產的持續增值。

Matrixport 現已取得了香港信託公司牌照，放債人牌照，英國FCA合規授權代表公司，美國金錢服務牌照，並且為瑞士FINMA SRO-VFQ會員。

Matrixport 官網：https://www.matrixport.com/zh

[1] 根據法律和監管要求，Matrixport交易服務在某些司法管轄區或地區可能無法使用或受到限制。此活動最終解釋權歸Matrixport所有。

SOURCE Matrixport