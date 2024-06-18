Matrixport 躋身2024胡潤全球獨角獸榜

新加坡2024年6月18日 /美通社/ -- 全球領先，亞洲最大的數位資產金融服務平台 Matrixport 宣布入選由胡潤研究院發布的 《2024全球獨角獸榜》 榜單。

胡潤研究院發布的《2024全球獨角獸榜》，列出了全球成立於2000年之後、價值10億美元以上的非上市公司。自2017年以來，胡潤研究院追蹤記錄獨角獸企業，這是第六次發布全球獨角獸榜。胡潤表示，金融科技、人工智慧、區塊鏈和新能源是過去一年成長最快的產業。金融科技產業作為促進經濟成長的重要助推力，是市場經濟的重要組成部分。

Matrixport 作為全球領先，亞洲最大的數位資產金融服務平台，為全球多個國家及地區的機構和合格投資人提供虛擬資產交易，借貸，理財，資產增值和託管等服務。 Matrixport在成立兩年後，即2021年以超過十億美元的估值完成了C輪融資，躋身獨角獸行列，並於2022年被CB Insights 評為全球50 家最有前景的區塊鍊和加密公司之一。

此次入選胡潤全球獨角獸榜，顯示了Matrixport正在以其強大的市場影響力、技術實力、創新能力、合規努力和生態建設能力，為區塊鏈行業的發展不斷做出貢獻，同時Matrixport也積極參與數位資產及金融科技領域的發展建構。在2024年5 月13 日香港主辦的全球繁榮高峰會2024 的晚宴上，Matrixport 董事長吳忌寒先生與香港特首李家超先生圍繞近期全球資產管理發展和香港監管落地示範價值交流，表示公司將依托香港的金融業人才優勢與生態優勢，持續加大在香港的投資。特首就公司在香港發展資產業務，吸引並培養人才表示了鼓勵，並強調香港將持續打造更加健全完整的數位資產生態並吸引更多有創意、競爭力的數位資產企業在香港發展壯大。

關於Matrixport

Matrixport 是全球領先，亞洲最大的數字資產金融服務平臺，提供一站式加密金融服務，滿足用戶使用數字資產管理、交易和託管的需求。Matrixport 為機構和合格個人投資者提供服務，包括Cactus Custody™ 機構託管服務、現貨場外交易、主經紀商業務、資產管理和現實世界資產上鏈解決方案等。如需更多信息，請訪問 https://www.matrixport.com/。

SOURCE Matrixport