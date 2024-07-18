Matrixport上新鯊魚鰭，趨勢智盈，並開啟「結構化產品狂歡節」

新加坡2024年7月18日 /美通社/ -- Matrixport，亞洲最大的一站式金融服務平台，於7月12日宣布正式開啟「結構化產品狂歡節」，並上線升級版「鯊魚鰭」、「 趨勢智盈」結構化產品。活動期間，用戶參與嘉年華並購買指定產品，即可隨機獲得0.25%～4%升息，瓜分30,000 PEOPLE獎金池，還有機會獲得限定週邊。

作為業界首家上線雙幣產品的平台，Matrixport 持續深耕結構化產品研發，致力於滿足用戶多樣的投資需求，並輔助用戶增強收益。 Matrixport 本次上線的升級版「鯊魚鰭」、「 趨勢智盈」產品為成本保護、收益穩健型的結構化產品，使用基礎年化收益作為安全墊，合理使用可以提高投資者在市場波動期間的收益率。

Matrixport 本次上全新的「鯊魚鰭」、「 趨勢智盈」產品為升級回歸。與市面上的同質化產品相比，Matrixport 的「鯊魚鰭」、「 趨勢智盈」產品沒有申購窗口期，支持用戶隨時申購，還支持更多投資幣種，7-90天大範圍投資。目前， Matrixport 已上線「鯊魚鰭」、「 趨勢智盈」、「雙幣投資」、「雪球」4款結構化產品。

除此之外，Matrixport 也在策略投資產品方面持續發力。繼首屆「私域策略錦交易標賽」上線後，Matrixport 又緊鑼密鼓地上線「策略代理平台」。用戶只需登入策略代理平台，查看並選擇符合資格的策略成功進行產品推廣，即可獲得佣金。策略代理平台的上線既解決了用戶購買「私域策略」困難的問題，也為成為代理人的用戶提供了額外的佣金收入。

Matrixport 產品總監Lockie Lu 表示，「基於用戶需求豐富Matrixport 理財產品矩陣，打造用戶友善的金融服務平台是我們一直以來的目標。「鯊魚鰭」、「趨勢智盈」產品，相對來說使用門檻低，潛在收益高，疊加成本保護、基礎年化等安全墊，可以為新用戶提供不錯的加密理財初體驗。同時，我們在7月初也進行了 APP 改版升級，在用戶操作路徑以及展示介面都朝著更加簡潔、易用、人性化的方面更新迭代。」。

關於 Matrixport

Matrixport成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務樞紐，致力於建構一個入口級的加密資產生態圈，為每位加密貨幣用戶打造集資產買賣、投資、OTC、投資研究等功能於一體的超級帳戶，提供多樣化的產品和專業服務，協助用戶實現資產的持續增值。

Matrixport 官網：https://www.matrixport.com/zh

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