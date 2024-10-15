Matrixport品牌升級：啟用中文名稱「矩陣之門」，推出品牌新口號

新加坡2024年10月15日 /美通社/ -- 2024 年10 月15 日，全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台Matrixport 正式宣布啟用中文品牌名「矩陣之門」，並推出新的中文口號「加密資產，即投即賺（英文『 Invest and Earn Crypto』）」。這個品牌升級不僅展示了 Matrixport 在中文市場的進一步深耕，也凸顯了其作為加密金融生態系統的重要地位。

Matrixport CEO John Ge 表示：「『矩陣之門』這個品牌名象徵著我們為用戶開啟通往加密世界的大門，致力於打造一個入口級的加密金融應用。透過提供集資產增值管理和託管的加密金融服務體系，我們支援用戶一站式管理包括理財、交易、法幣等一站式加密資產方案，為用戶提供更多產品選擇，滿足多樣化的資產增值需求。穩步增值，這也是我們推出新口號『加密資產，即投即賺』的初衷。」

中文名稱&新口號聚焦用戶價值 - 讓用戶持續賺幣

新中文名稱「矩陣之門」不僅代表 Matrixport 作為加密金融樞紐的定位，更傳達了其致力於為使用者提供全面服務的使命。自2019年成立以來，Matrixport 已為全球用戶提供集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA（真實世界資產）、投研等多種服務於一體的超級帳號。此次品牌升級更強化了平台這項生態系統功能，為用戶提供更便利、全面的加密金融服務體驗，讓加密資產惠及每個人。

全新中文口號「加密資產，即投即賺」簡潔有力地傳遞了Matrixport 的核心價值主張：幫助用戶在加密領域穩健實現投資收益，保障資產的長期增值。透過這一口號，Matrixport 明確了對用戶的獨特價值——讓用戶便捷進入加密世界，協助用戶實現財富的持續成長。

提升使用者體驗，深耕亞洲市場

Matrixport 此次品牌升級不僅體現在名稱和口號的更新上，還包括對產品和 APP的全面優化。平台透過改善使用者介面和使用者體驗，使得操作更加便捷，服務更有效率，進而提升使用者體驗感。此外，Matrixport 進一步拓展了其作為亞洲市場加密資產增值管理平台領導者的地位，旨在為更多加密用戶提供優質服務。

此次品牌升級是 Matrixport 深化亞洲市場策略的重要一步。透過推出中文品牌名和口號，Matrixport 進一步拉近了與中文用戶的距離，增強了品牌的在地化認知度。未來，Matrixport 將持續專注於為用戶提供創新、高效、安全的加密金融服務，協助用戶在加密世界中實現財富增值。

關於矩陣之門（Matrixport）

矩陣之門（Matrixport）成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，致力於為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等功能於一體的超級帳號。 Matrixport 的資金管理及託管量達60億美金，為全球用戶提供多樣化的加密金融方案，協助用戶實現資金利用率最大化和資產的持續增值。

矩陣之門（Matrixport）現已獲得香港信託公司牌照&放債人牌照，英國FCA 合規授權代表公司，美國金錢服務牌照，瑞士FINMA SRO-VFQ 會員，被CB Insights 評為「全球50 家最有前景的區塊鍊和加密公司之一」，並入選胡潤「2024全球獨角獸榜」。

矩陣之門（Matrixport）官方網址：https://www.matrixport.com

SOURCE Matrixport