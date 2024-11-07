Matrixport APP 上線 OTC 功能，為傳統資本入場加密金融掃清障礙

新加坡2024年11月7日 /美通社/ -- Matrixport，全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，宣布正式完成 OTC 功能在 APP 上線整合，實現用戶一站式體驗加密生態閉環。

Matrixport 整合的 OTC 功能由新加坡機構 Fly Wing Technologies Pte Ltd ( Matrixport 全資子公司)提供，並通過與銀行合作，使用銀行轉帳完成資金流轉，確保出入資產安全透明。

Matrixport APP 中的 OTC 功能集合規性與便捷性於一體，降低了傳統金融投資者接觸加密資產的門檻。目前，該 OTC 功能已支持 USD 、USDT、USDC 資產。Matrixport KYC 用户可使用 Matrixport APP 完成 Fly Wing eKYC 後即可使用 OTC 服務。

Matrixport CEO John Ge表示，「法幣出入金是用戶加密體驗的第一步，也是推動加密資產走向大眾最重要的一步。基於當前的加密資管需求及監管背景的發展，我們希望為用戶提供一款兼具合規及易用於一體的 OTC 服務，解決用戶的後顧之憂。我們會持續關注用戶需求，不斷打磨產品，提升用戶的加密體驗，致力於讓 Matrixport 成為傳統用戶體驗 WEB 3.0 的入口。」

近期，Matrixport 實現產品廣度及深度同步推進，在交易系統、產品功能上持續升級，同時進一步拓寬結構化產品產品線，多管齊下提升用戶在 Matrixport 的加密體驗。隨著 OTC 功能上線，用戶可在 APP 進行法幣出入金、交易、借貸、理財、鏈上質押等一系列加密活動，實現了 Matrixport APP 一站式加密生態閉環。

關於 Matrixport

Matrixport 成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，致力於為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等功能於一體的超級帳號。Matrixport 的資金管理及託管量達60億美金，為全球用戶提供多樣化的加密金融方案，協助用戶實現資金利用率最大化和資產的持續增值。

Matrixport 擁有香港信託公司牌照&放債人牌照，美國金錢服務牌照，瑞士資管牌照，為英國 FCA 合規授權代表公司及瑞士 SRO-VFQ 會員。其子公司 Fly Wing 已獲得新加坡大型支付機構牌照的原則性批准。Matrixport曾被 CB Insights 評為 「全球 50 家最有前景的區塊鏈和加密公司之一」，並入選胡潤「2024全球獨角獸榜」。

Matrixport 官方網址：https://www.matrixport.com

SOURCE Matrixport