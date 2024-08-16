Matrixport CEO John 出席 Foresight 2024 年度峰會，表示Matrixport將持續擁抱合規，提供專業資管服務

新加坡2024年8月16日 /美通社/ -- John Ge，Matrixport CEO 於2024年8月11日，受邀參與「Foresight 2024」年度峰會，並在圓桌論壇中發表重要觀點。 John Ge 表示，合規化是加密產業的主旋律，Matrixport 在持續擁抱合規的同時為更多用戶提供專業資管服務。

「FORESIGHT 2024」年度峰會由 Foresight Ventures、Foresight News 及 The Block 共同主辦，於8 月 11 日至8 月 12 日在香港舉行。政界高官、產業領袖、傳統機構負責人、頂尖 VC 投資人及熱門專案代表皆匯聚於此，共同探討亞洲 Web3 發展及全球 Web3 的新篇章。