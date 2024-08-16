Matrixport CEO John 出席 Foresight 2024 年度峰會，表示Matrixport將持續擁抱合規，提供專業資管服務

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Matrixport

16 8月, 2024, 10:00 CST

新加坡2024年8月16日 /美通社/ -- John Ge，Matrixport CEO 於2024年8月11日，受邀參與「Foresight 2024」年度峰會，並在圓桌論壇中發表重要觀點。 John Ge 表示，合規化是加密產業的主旋律，Matrixport 在持續擁抱合規的同時為更多用戶提供專業資管服務。

「FORESIGHT 2024」年度峰會由 Foresight Ventures、Foresight News 及 The Block 共同主辦，於8 月 11 日至8 月 12 日在香港舉行。政界高官、產業領袖、傳統機構負責人、頂尖 VC 投資人及熱門專案代表皆匯聚於此，共同探討亞洲 Web3 發展及全球 Web3 的新篇章。

Matrixport CEO John Ge 在圆桌论坛中分享看法
Matrixport CEO John Ge 在圆桌论坛中分享看法
Matrixport CEO, John Ge
Matrixport CEO, John Ge
Matrixport CEO John Ge 在圆桌论坛中分享看法 Matrixport CEO, John Ge

John Ge 身為「FORESIGHT 2024」的特邀嘉賓，就「香港加密市場的增量」這一主題與在場嘉賓展開精彩討論。 「受限於亞洲經濟基本面較弱，雖然本輪加密週期幣價相對較高，但整個加密行業沒有之前的牛市氛圍，新流量入場及參與資管的積極性不高。曾經眾多非傳統意義上的加密參與者都會跨界參與加密資管。」 Ge 表示，「隨著加密ETF 的通過，部分加密資產的合規屬性增強，跨界資管的苗頭又開始復蘇，這是非常好的信號。」

John Ge 也從專業資管的角度對加密產業合規化發表了看法。 「資管離不開兩個主題，一個是業績代表一切，一個是拓展更多客戶。目前的趨勢是加密資管越來越貴金屬化，不像傳統金融可以實現股票分散化投資，加密資管中BTC、ETH、SOL等主流資產佔比很高。的資管服務要盡量確保用戶獲取更多理性收益，確保用戶不會在市場波動中因投資返貧，是在混亂中去找穩定。傳統金融的理財用戶入場尋求分散化投資，獲取穩健收益。擁抱合規，為更多用戶提供專業資管服務。

關於Matrixport

Matrixport 成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務樞紐平台，致力於建立一個入口級的加密生態圈，為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等功能於一體的超級帳戶，提供多樣化的產品和專業服務，協助用戶實現資產的持續增值。如需了解更多信息，請訪問：https://www.matrixport.com/

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