Matrixport CEO John 出席 Foresight 2024 年度峰會，表示Matrixport將持續擁抱合規，提供專業資管服務

16 8月, 2024, 10:00 CST
新加坡2024年8月16日 /美通社/ -- John Ge，Matrixport CEO 於2024年8月11日，受邀參與「Foresight 2024」年度峰會，並在圓桌論壇中發表重要觀點。 John Ge 表示，合規化是加密產業的主旋律，Matrixport 在持續擁抱合規的同時為更多用戶提供專業資管服務。
「FORESIGHT 2024」年度峰會由 Foresight Ventures、Foresight News 及 The Block 共同主辦，於8 月 11 日至8 月 12 日在香港舉行。政界高官、產業領袖、傳統機構負責人、頂尖 VC 投資人及熱門專案代表皆匯聚於此，共同探討亞洲 Web3 發展及全球 Web3 的新篇章。
John Ge 身為「FORESIGHT 2024」的特邀嘉賓，就「香港加密市場的增量」這一主題與在場嘉賓展開精彩討論。 「受限於亞洲經濟基本面較弱，雖然本輪加密週期幣價相對較高，但整個加密行業沒有之前的牛市氛圍，新流量入場及參與資管的積極性不高。曾經眾多非傳統意義上的加密參與者都會跨界參與加密資管。」 Ge 表示，「隨著加密ETF 的通過，部分加密資產的合規屬性增強，跨界資管的苗頭又開始復蘇，這是非常好的信號。」
John Ge 也從專業資管的角度對加密產業合規化發表了看法。 「資管離不開兩個主題，一個是業績代表一切，一個是拓展更多客戶。目前的趨勢是加密資管越來越貴金屬化，不像傳統金融可以實現股票分散化投資，加密資管中BTC、ETH、SOL等主流資產佔比很高。的資管服務要盡量確保用戶獲取更多理性收益，確保用戶不會在市場波動中因投資返貧，是在混亂中去找穩定。傳統金融的理財用戶入場尋求分散化投資，獲取穩健收益。擁抱合規，為更多用戶提供專業資管服務。」
關於Matrixport
Matrixport 成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務樞紐平台，致力於建立一個入口級的加密生態圈，為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等功能於一體的超級帳戶，提供多樣化的產品和專業服務，協助用戶實現資產的持續增值。如需了解更多信息，請訪問：https://www.matrixport.com/。
SOURCE Matrixport
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