Matrixport子公司Fly Wing 獲得新加坡大型支付機構執照的原則性批准

新加坡2024年10月30日 /美通社/ -- 全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台Matrixport今日宣布其新加坡子公司Fly Wing Technologies Pte Ltd ("Fly Wing") 獲得新加坡金融管理局（MAS）頒發的大型支付機構牌照（Major Payment Institution License， "MPI"）的原則性批准（In-Principle License Approval, "IPA")。

新加坡作為亞洲重要的國際金融中心之一，是Matrixport全球合規策略中不可或缺的一部分。 MAS的原則性批准標誌著Fly Wing在獲得正式MPI許可證的過程中邁出了重要一步，並進一步鞏固了其在新加坡高端場外交易（OTC）領域的領先地位。

Matrixport 聯合創辦人兼CEO John Ge表示：「新加坡作為全球領先的金融中心之一，對新興的Web3.0 產業持積極開放的態度，並為數位資產支付服務提供清晰明確的合規政策。我們非常看好新加坡在Web3 領域的強大潛力，並很榮幸獲得MAS 的認可，這將繼續賦能我們為全球合資格用戶提供更加合規且創新的金融產品及服務，也推動我們踐行在經營所在的司法管轄區內實現最高合規化營運標準的承諾。」

Fly Wing致力於以合規且可靠的方式提供創新的數位資產支付服務，並將持續優化其用戶體驗，幫助更多用戶輕鬆進入 Web3.0 領域。同時公司也會持續與全球指標性的監管機構合作，攜手打造合規安全的區塊鏈金融生態。

關於 Fly Wing Technologies Pte Ltd

Fly Wing Technologies Pte. Ltd.（「Fly Wing」）成立於 2019 年，為亞洲領先的數位資產金融服務平台 Matrixport 的全資子公司。 Fly Wing的客戶涵蓋加密貨幣礦工、來自加密和傳統金融領域的交易公司、投資公司以及高淨值人士。該公司每月促成超過1億美元的場外交易，並為主流加密貨幣及法定貨幣的出入金服務提供流動性。

Fly Wing已獲得新加坡大型支付機構牌照的原則性批准，可在新加坡提供數位資產支付服務。

Fly Wing 官方網址：https://www.flywing.com/

關於Matrixport

Matrixport成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，致力於為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等功能於一體的超級帳號。 Matrixport 的資金管理及託管量達60億美金，為全球用戶提供多樣化的加密金融方案，協助用戶實現資金利用率最大化和資產的持續增值。

Matrixport擁有香港信託公司牌照&放債人牌照，美國金錢服務牌照，瑞士FINMA資管牌照，為英國 FCA 合規授權代表公司及瑞士 FINMA SRO-VFQ 會員。其子公司Fly Wing 已獲得新加坡大型支付機構牌照的原則性批准。 Matrixport曾被 CB Insights 評為 "全球 50 家最有前景的區塊鏈和加密公司之一"，並入選胡潤"2024全球獨角獸榜"。

Matrixport 官方網址：https://www.matrixport.com

SOURCE Matrixport