奧緯諮詢任命Matt Austen為亞太地區主管董事合夥人

此前，Austen先生在英國國民威斯敏斯特銀行（NatWest）擔任集團總監，負責集團的戰略、企業發展和可持續發展。他在顧問和管理領域有三十年的經驗，並具備優秀的領導力。Austen先生這次是二度加入奧緯諮詢。他曾負責奧緯在歐洲的金融服務業務，並帶領公司在亞洲建立了企業及機構銀行業務。

在其職業生涯中，Austen先生曾帶領多家大型機構應對多項戰略和轉型挑戰。他的職責包括協助客戶尋求內生及外部增長機遇，並協助他們應對因技術、競爭、監管或地緣政治環境變化所帶來的挑戰。

奧緯諮詢全球總裁及首席執行官Nick Studer表示：「我們很高興Matt再次加入奧緯諮詢，領導我們的亞太區業務。身為戰略諮詢顧問和高級管理人員，他擁有豐富的經驗和出色的往績，我們相信他能夠有效推動公司在亞太區的戰略舉措，並支持客戶不斷發展的需求。」

Matt Austen表示：「我很高興能回到奧緯諮詢，特別是再次回到亞太地區。這個新職位令我感到無比興奮。在亞太地區持續轉型的宏觀背景下，我們的業務已整裝待發，隨時準備與客戶攜手邁向卓越。我也期待與該地區的同事合作，共創積極的影響力。」

關於奧緯諮詢

奧緯諮詢 (Oliver Wyman) 是一間全球領先的國際性管理諮詢公司，是威達信集團 (Marsh McLennan，紐交所代碼：MMC) 旗下業務之一。奧緯將深厚的行業知識與精深的專業能力相結合，幫助客戶優化業務、改善營運和提升組織績效。威達信是風險、戰略和人才領域的全球領導者，旗下擁有達信 (Marsh) 、佳達 (Guy Carpenter) 、美世 (Mercer) 和奧緯四大業務，為130個國家和地區的客戶提供諮詢服務。威達信的年收入達230億美元，擁有逾8.5萬名員工，致力於利用視角和觀點的力量，幫助客戶建立信心，從而實現蓬勃發展。如需了解更多信息，請訪問公司網站www.oliverwyman.cn或關注微信公眾號：OliverWyman奥纬咨询。

SOURCE Oliver Wyman